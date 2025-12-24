台灣隊長12強率隊奪冠！陳傑憲獲精英獎最佳男運動員

奧運舉重金牌郭婞淳和陳傑憲。（圖／運動部提供）





運動部今（24）日於臺北表演藝術中心球劇場舉行「114年體育運動精英獎頒獎典禮」行政院卓榮泰院長、運動部李洋部長也齊聚出席。

其中「最佳男運動員獎」入圍者包括羽球新星丁彥宸、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP臺灣隊長陳傑憲、射箭強手湯智鈞，及健力紀錄收割機楊森，最終由陳傑憲摘下本屆最佳男運動員獎。

身為隊長的他除了凝結團隊士氣，帶領大家奮戰不懈到最後一刻，加上他個人在本屆賽會拿下打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等獎項優異表現，成為中華隊取得世界冠軍的關鍵人物之一。

廣告 廣告

「最佳女運動員獎」同樣競爭激烈，連破三項舉重紀錄的陳冠伶、全能田徑女將陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌黃筱雯，滑輪溜冰新星劉巧兮皆於世界賽場展現壓倒性實力，各自擁有金牌、破紀錄或歷史性成績。

最後由黃筱雯獲得此一殊榮，她不畏低潮，靠著強大心理素質、穩紮穩打與擂台霸氣，終在世界拳擊錦標賽取得金牌，自證強大實力。

獲選最佳男運動員的陳傑憲表示，這份榮耀並非個人成就，而是團隊力量的展現。陳傑憲感性說道：「先向其他入圍者說抱歉，因為你們是一個人，但我有隊友們。如果沒有團隊支持，我不可能站在這裡。」

陳傑憲坦言，運動員從小常被貼上「頭腦簡單、四肢發達」的標籤，但事實證明，能站上頂尖舞台的選手，其思考能力與心理素質都不亞於任何人，是真正的頂尖運動員。

陳傑憲說，運動員生涯充滿失敗、挫折與傷痛，但也正因如此，能走到今天實屬不易。他表示，參與精英獎頒獎典禮是相當特別的經驗，並能藉此讓世界看見台灣，成為國人的驕傲。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／王維中確定加盟台鋼雄鷹！與王躍霖再組鷹雄兄弟檔

最強外援來了！三上悠亞加入夢想家啦啦隊 首度公開亮相

WBC／孫易磊、古林睿煬參戰經典賽？火腿球團表態支持

