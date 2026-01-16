台灣隊開訓大亮點！網狂敲碗「何時開賣」 蔡其昌曝好消息：可能提前

WBC台灣開訓典禮上，球員和教練身上的「Team Taiwan」帽T和外套引發眾人熱議，蔡其昌今證實相關產品即將開賣。（鏡報董孟航）

2026年世界棒球經典賽WBC將在3月登場，代表台灣出賽的中華隊昨（15日）正式展開集訓，而畫面曝光後引發超高詢問度的竟然是新款的「Team Taiwan」帽T和外套，球迷們狂敲碗希望開放購買，中職聯盟會長蔡其昌也聽到眾人的心聲，今（16日）受訪證實，預計下週公布販售資訊，甚至可能提早公開。

台灣好手們昨在高雄國訓中心舉行開訓儀式，教練和球員們身上的新款「Team Taiwan」帽T和外套、球帽掀起球迷熱議，紛紛留言「會長～～～敲碗衣服!!!!!」「我要強力譴責蔡會長，訂購連結居然沒有跟著一起出來令人髮指」「快點 讓我掏錢」，就是希望可以和台灣隊成員穿上同款服飾應援打氣，而蔡其昌也發文回應：「好啦好啦會長知道了啦😏😏」。

蔡其昌證實新款「Team Taiwan」週邊即將推出

蔡其昌今在立法院接受訪問時進一步表示，昨天開訓後很多人都在敲碗想要購買球員和教練身上的帽T和外套，這些服裝其實是今年新款的「Team Taiwan」系列商品，聯盟已經做好準備，廠商也在加緊生產鍾。他透露，原本預計下週就會公布相關販售資訊，不過看到球迷反應如此熱烈，聯盟考慮提早公布。

一票難求！蔡其昌規劃東京辦台灣之夜一起應援

台灣隊將在3月前往東京巨蛋參加C組預賽，先後對上澳洲、日本、捷克、韓國，近幾波門票抽選、開賣都造成轟動，尤其日本場次還有MLB球星大谷翔平等人加持，幾乎都是開賣就秒殺，全數售罄，很多台灣球迷扼腕根本買不到票。

對此蔡其昌表示，票務是日方處理，他也多次溝通，但日方有他們賣票的方式，熱銷超乎預估。對於台日大戰門票一票難求，蔡其昌目前也結合民間募資平台，希望可以在東京找一個室內場地，舉辦台灣之夜的應援晚會，讓無法進場的台灣球迷可以一起幫台灣加油，但現在還在努力解決場地和公播權力等問題，聯盟會和民間單位配合全力促成。

