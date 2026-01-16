台灣隊開訓！粉絲敲碗問「TEAM TAIWAN」新裝何時開賣 蔡其昌這樣說

WBC台灣隊集訓亮相新款「TEAM TAIWAN」服裝掀熱議，球迷敲碗詢問何時開賣。（取自蔡其昌臉書）



世界棒球經典賽（WBC）台灣隊近日展開集訓，球員與教練團身穿印有「TEAM TAIWAN」字樣的全新服裝亮相後，迅速在球迷間掀起討論熱潮，不少網友湧入社群平台敲碗詢問販售時間。對此，身兼中華職棒聯盟會長的蔡其昌親自回應，表示已注意到球迷期待，相關商品資訊有機會提前對外公布。





台灣隊於昨天（15日）在高雄國家訓練中心正式開訓，新款TEAM TAIWAN系列服裝首度曝光即引發高度關注。多名球迷隨即在社群平台留言，希望能購買同款帽T與外套，穿上應援台灣隊。蔡其昌也在臉書幽默回應網友敲碗，寫下「好啦好啦會長知道了啦」，並自嘲是「被大家拿錢恐嚇的會長」，相關貼文引發熱烈互動，進一步推升話題熱度。

蔡其昌今天（16日）在立法院接受媒體聯訪時表示，開訓典禮結束後，不僅球迷頻頻詢問，就連立法院助理也關心販售時程。他指出，這批服裝屬於今年全新設計的TEAM TAIWAN系列商品，聯盟與合作廠商早已著手規劃，目前正加緊生產；原先預計下週公布販售資訊，但由於關注度超出預期，正評估提前對外說明。

除了商品話題，台灣隊在本屆經典賽的賽事熱度同樣持續升高。台灣隊所屬的C組賽事日前在日本開放非日本隊場次售票後，多場台灣出賽場次迅速售罄。對於台日大戰一票難求的情況，蔡其昌坦言，搶票盛況超出原先評估，但由於票務由日方主導，聯盟在多次溝通後，尊重其既有售票機制。





蔡其昌進一步透露，目前正結合民間募資平台，評估在東京尋找合適的室內場地，規劃舉辦「台灣之夜」應援活動，讓未能進場的球迷也能聚在一起為台灣隊加油。相關規劃仍在協調階段，包括場地借用與公開轉播權利等細節，聯盟將配合民間發起單位，希望促成活動成行，延續球迷應援熱情。





此外，為備戰經典賽，2026年台日棒球國際交流賽預計於2月25日至28日舉行，屆時將邀請日本職棒福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，與台灣隊及中職球隊進行交流賽，作為重要的實戰暖身。（責任編輯：殷偵維）

