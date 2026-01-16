台灣隊開訓「TEAM TAIWAN」服裝掀搶購潮 蔡其昌親回敲碗時程

（記者石耀宇／綜合報導）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊展開集訓，球員與教練身上穿著印有「TEAM TAIWAN」字樣的全新服裝亮相後，迅速在球迷間引發討論，不少人敲碗詢問何時能開放購買。對此，身兼中華職棒聯盟會長的蔡其昌在臉書回應網友，幽默寫下「好啦好啦會長知道了啦」，並自嘲自己是「被大家拿錢恐嚇的會長」，相關回應引發網友熱烈互動，也進一步推升TEAM TAIWAN服裝的討論熱度。

世界棒球經典賽台灣隊15日在高雄國家訓練中心正式開訓，選手與教練團身穿新款TEAM TAIWAN系列服裝現身，引起高度關注。多名球迷隨即透過社群平台留言，希望能購買同款帽T與外套，穿上應援台灣隊，也讓相關話題迅速延燒。

蔡其昌今（16）日在立法院接受媒體聯訪時透露，開訓典禮結束後不僅球迷，就連立法院助理也紛紛詢問販售時程。他指出，這批服裝屬於今年全新設計的TEAM TAIWAN系列商品，聯盟與合作廠商早已著手規劃，目前也正加緊生產，原先預計下週公布販售資訊，但由於關注度超出預期，正考慮提早對外公布。

除了商品話題，台灣隊在本屆經典賽的賽事熱度同樣持續升高。台灣隊所在的C組比賽，15日晚間於日本開放非日本隊場次售票，隨即湧入大量球迷搶票，台灣出賽場次多數迅速售罄，多個日本知名售票平台顯示已無票可買。

圖／世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳傑憲穿著「TEAM TAIWAN」字樣服裝也引發網路討論。（翻攝 運動部臉書）

對於台日大戰一票難求的情況，蔡其昌坦言，這樣的搶票盛況確實超出原先評估，但由於票務由日方主導，聯盟過去多次溝通後，也尊重日方的售票機制。他進一步透露，目前正結合民間募資平台，規劃在東京尋找合適的室內場地，舉辦「台灣之夜」應援活動，讓無法進場的球迷也能聚在一起為台灣隊加油。

蔡其昌表示，相關規劃仍在協調階段，包括場地借用與公開轉播權利等問題，聯盟將配合民間發起單位，希望促成活動成行，延續球迷應援熱情。

此外，為備戰經典賽，2026年台日棒球國際交流賽也將於2月25日至28日舉行，屆時將邀請日本職棒福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，與台灣隊及中職球隊交手，作為重要的實戰暖身

