國際馬協馬術錦標賽睽違6年在泰國芭達雅舉辦，這次列入考驗人馬默契與體力，長達120公里的「耐力賽」項目，台灣首度派出選手鍾國華參賽；而在下週登場的障礙超越項目，則由王鵬皓和林筠淇兩位選手代表台灣隊出戰，這也是兩人第一次當選國手。

在耐力賽進行前，首先要做最重要的「驗馬」步驟，除了要看馬的腳步，還要檢查心跳脉搏，以及健康狀況，只要不合標準，可能就沒辦法比賽上場，因為這些馬兒即將面臨的，是120公里的耐力賽長征。



以馬匹健康狀況為最重要的考量下，耐力賽就是考驗人馬默契以及安排時間與速度的挑戰，台灣也首度派出長期征戰國際賽的騎手鍾國華參加耐力賽。國際賽經驗豐富的鍾國華形容「耐力賽就是馬背上的馬拉松」，而且比賽的不只是人，還要注意馬的狀況。

馬術(影)／台灣隊首度參加國際馬術耐力賽項目！障礙超越國手王鵬皓、林筠淇征戰

馬術國手鍾國華。（圖／民視新聞網）

另外，在下週即將展開的障礙超越項目，則是由選手騎馬，按照路線圖跳躍場中的障礙，以扣點最少者為優勝的賽事，台灣隊派出王鵬皓和林筠淇兩位騎手，兩人都是首度當選國手，希望能透過國際賽，增加賽事經歷，台灣隊馬術選手王鵬皓：「我覺得就是能為國家出力，當國家需要我們的時候，我們站出來，我們肯定是很高興，也很興奮，這也確實是我們的夢想。」台灣隊馬術選手林筠淇：「可以準備明年亞運，又可以更好的鍛鍊自己，和鍛鍊自己的馬。」



台灣隊馬術選手林筠淇vs.王鵬皓：「我覺得這項目很難是因為，這個每次比這個每次比賽的線路都不一樣，那我們都是差不多比賽前，半個小時才拿到路線圖，對啊那我們只有10分鐘的時間去看，然後就要把路線記住。」



障礙超越在比賽半小時前才會拿到路線圖，加上在這個項目中，馬匹本身的條件相當重要，好的馬基本上價格都以台幣兩、三千萬起跳，雖然強敵環伺，但台灣國手們依舊希望能夠繳出最佳表現，力拚明年名古屋亞運的參賽資格。









