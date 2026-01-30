專題組/報導

台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪下隊史首座冠軍，這段熱血歷程也被完整拍成紀錄片《冠軍之路》。片中不僅重返2024年的奪冠時刻，更穿插回到2013年台日WBC經典棒球賽的關鍵畫面。當年，台灣隊在東京巨蛋與日本激戰至延長賽，最終以一分之差飲恨落敗，成為無數球迷心中難以抹去的遺憾。巧合的是，2013年站在場上的多位關鍵人物，如王建民、彭政閔、高志綱、陳江河與張建銘，以及敲出追平分的日本隊井端弘和，如今全都已轉換身分，成為教練或指導角色。12年後，他們再次齊聚東京巨蛋，帶領年輕世代在2024年12強冠軍賽正面交鋒。

本周《台灣演義》播出「冠軍之路 12強奪金全紀錄」，帶您回顧台灣隊從2013年遺憾止步，到2024年登頂世界的關鍵轉折。完整報導，敬請鎖定周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

台灣隊《冠軍之路》 2013年黃金陣容再度交鋒

台灣隊勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，讓許多台灣人熱淚盈眶。（圖／翻攝自 @WBSC X）

2013年世界棒球經典賽 (World Baseball Classic)，中華隊擁有超強陣容，包含王建民、郭泓志等大聯盟等級球員，當年一路殺進八強，寫下隊史最佳紀錄。12年後，台灣隊加入更完整的情蒐團隊與後勤，以及陳傑憲隊長帶領的新生代球員，在全民的期待中跨越日本隊的高牆，拿下史無前例的冠軍。 更多精采節目請見台灣演義

