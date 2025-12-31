《台灣隊》走進1萬年前的世界！珍珠奶茶「登非洲之巔」 日出美景讓「全員潰堤」

《上山吧！台灣隊》全員克服極大困難。三立提供

全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》歷時180天，跨越三個大洲進行拍攝。團隊在本週四，也就是2026年的第一天，迎來了節目中最關鍵的時刻。全體成員克服了極大的困難，成功登上標高5,895公尺的非洲第一高峰——吉力馬札羅山。這次攀登不僅打破了多數成員的人生紀錄，大家在極限環境中互相照顧，最終一起完成了這項壯舉。

挑戰極限環境與身體負荷

攀登行程進入第五天時，團隊抵達了第四營地。由於高山氣候非常不穩定，大家必須在凌晨12點出發，趁著黑夜一路往山頂爬。當高度超過5,100公尺時，氣溫降到接近零度。因為高海拔的關係，成員們紛紛出現頭暈、缺氧和走路不穩的症狀，體力與意志力都面臨嚴峻的考驗。

《上山吧！台灣隊》把珍奶戴上非洲之巔。三立提供

將台灣珍奶帶上非洲之巔

主廚楊盛堯（Max）為了完成心願，從台灣揹著乾燥珍珠和材料，飛行超過一萬公里來到非洲。他希望在世界最高點泡出一杯台灣味與當地協作分享。雖然在接近頂峰時體力透支，甚至一度想放棄並拜託隊友八弟幫忙，但在對方的鼓勵與擁抱下，他重新站了起來。最後，他在山頂成功做出珍珠奶茶，獲得非洲協作們的稱讚，大家還一起喊出「Team Taiwan」。

成員間的互相扶持與撤退遺憾

這次旅程中也有感傷的時刻，製作人邊哥因為身體嚴重不適，經過嚮導評估後必須下山撤退。他在道歉中與隊友阿傑痛哭道別，而阿傑則承諾會代替他完成登頂。另外，前空手道選手文姿云在疲憊時，因為隊友雷艾美的關心而落淚。她表示以前當運動員時不能表現出軟弱，但在這裡，大家願意停下來等待並接納她的不舒服。

台灣珍奶超受歡迎。三立提供

意志力的勝利與平安成功

山林作家雪羊這次也全程參與，雖然他在途中確診新冠肺炎，且有嚴重的高山反應，但仍靠著意志力完成任務。他在日出時分與八弟、文姿云、雷艾美一起抵達山頂，眼前的冰原美景讓大家激動落淚。阿傑感嘆這趟六小時的路程像回到了萬年前的世界。雪羊最後稱讚團隊非常敬業且尊重自然，對他來說，最重要的不是個人表現，而是全員都能平安達成目標。

美景讓眾人感動落淚。三立提供



