台灣隨機殺人攻擊引社會恐慌 翁曉玲提2修法加重刑責

張文隨機殺人案引發社會高度關注。對此，國民黨立委翁曉玲表示，有鑑於目前我國刑法卻沒有針對這類的犯罪行為予以特別處罰，自己將提出了2項法律修正案，包含增訂無差別隨機殺害人群罪、以及加重處罰隨機殺人刑責，並希望法務部要更積極的回應社會期待。

國民黨立委翁曉玲。（圖取自翁曉玲臉書）

翁曉玲今天（18日）在臉書發文表示，看到這些年來台灣時常出現隨機殺人攻擊事件，造成社會恐慌，但目前我國刑法卻沒有針對這類的犯罪行為予以特別處罰，還只是透過刑法「普通殺人罪」去審理定罪， 她認為此不符國人法律情感，而且司法實務上也無法對此等隨機殺人的高度惡性做出明確評價。

廣告 廣告

圖為案發後台北市特勤中隊在捷運中山站內持長槍巡邏。（圖/資料照）

翁曉玲指出，所以自己提出了兩項法律修正案：一是：增修刑法第272之2條規定，「無差別殺害人群罪」。另一是：「修正殘害人群制罪條例」，將隨機殺害不特定多數人的犯罪行為納入其中，擴大原條例只能處罰殺害特定族群或團體的犯罪行為。

翁曉玲直言，法務部向來對增修刑法規定態度保守、而且修法作業緩慢， 其每會期向立院報告的立法計畫，時常與社會脈動脫節，與國人的法律期待相去甚遠。她希望法務部在此案上要更積極的回應社會期待，儘速研議相關修法的可行性與必要性，同時提出修法對案，與她一同推動懲治隨機殺人犯罪修法。

延伸閱讀

奧地利阿爾卑斯山連日雪崩一周釀8死 「明確警告仍有人冒險」

影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送

川普急著要格陵蘭？郭正亮道破真相：逃避「這件事」