台灣雀巢啟賦奶粉恐遭仙人掌桿菌汙染？2批自主下架提供退換貨

雀巢公司近日部分奶粉被檢出仙人掌桿菌，多國發布部分批次食品回收警訊。 圖：食藥署提供

[Newtalk新聞] 國際食品大廠雀巢(Nestlé)公司近日部分奶粉被檢出仙人掌桿菌。多國為此發布有關該公司部分嬰兒配方食品回收警訊。食藥署今(8)日接獲台灣雀巢公司自主通報，因無法排除可能受汙染原料，針對2批食品預防性自主下架。

1月6日英國、香港等政府機關發布有關雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品的回收警訊，查明其發布回收產品，未有輸入我國，食藥署立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸台產品進行釐清。

食藥署表示，今日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品(批號51690017C1、51680017C2)，共8萬3496罐，因無法排除可能使用到受仙人掌桿菌物質污染的原料，基於對消費者健康安全的高度重視，啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

食藥署呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。食藥署指出，仙人掌桿菌毒素(cereulide)為仙人掌桿菌(Bacillus cereus)可能產生毒素，耐熱而不易經烹調破壞。若民眾攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

