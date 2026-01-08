台灣雀巢預防性下架2批啟賦配方！疑遭仙人掌桿菌污染

衛生福利部食品藥物管理署1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品因無法排除使用到可能受仙人掌桿菌物質污染之原料，啟動預防性自主下架。

受影響批號為51690017C1及51680017C2，台灣雀巢提供退換貨處理專線0809-000-828。食藥署呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署持續監控國際警訊，已於1月6日就英國、香港等政府機關發布有關雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品之回收警訊，查明其發布之回收產品未有輸入我國。食藥署立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸臺產品進行釐清。

廣告 廣告

仙人掌桿菌毒素為仙人掌桿菌可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。（示意圖／photoAC）

仙人掌桿菌毒素為仙人掌桿菌可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

延伸閱讀

太子集團董座陳志落網 北檢將聲請沒收在台45億資產

台灣學童肥胖率破三成！專家籲「餐桌禁3C」成效顯著

瑞士酒吧大火40死！外媒驚爆老闆夫妻只顧「抱錢逃、關帳號」