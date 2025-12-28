（圖／本報系資料照）

台灣正同時面臨三種不同層次、卻彼此交織的危機。對外，是兩岸戰爭風險持續升高；對內，是行政、立法與憲政體系全面僵死；在社會層面，則以張文無差別殺人事件為象徵的公共安全系統失靈。這不是偶發事件的疊加，而是一個國家治理能力整體下滑後，必然浮現的系統性後果。

台灣今天的衰敗不是因為走向戰爭，而是被自己的政府體系拖入制度性崩壞。政治惡鬥全面化、社會仇恨常態化、產業停滯結構化、教育失能政治化、部分官員「指鹿為馬極盡詭辯之能事」，治安敗壞、毒品蔓延及政府失能不只是表象，而更令人不安的是，這一切並非偶然，是被默許、被利用、甚至被刻意推動：對內動員對立，對外跪美舔日、軍購完全以美國唯命是從。

當制度崩解，連日常生活也無法保障，社會秩序全面潰散。台灣今日的政治亂像，正證明此這一危機：行政專權、?憲亂政、權力爭鬥常態化，政治不再服務公共，而成為個人或派系權力遊戲的延伸。制度失效、法治瓦解，帶來的不只是政策混亂，更是整個社會結構的集體崩壞。

治理空洞、政治意識形態充斥帶來的後果，已在日常生活中浮現。在此背景下，談「產業振興」與「人才培育」，幾乎成為諷刺。高科技與創新產業需要長期規劃、跨世代積累，但台灣此刻提供的，是高度不確定與風險外溢的環境。企業無法放心投資，青年無法安心學習或創新，創新動能被制度真空消耗殆盡。

台灣整體失去主體性思考能力。政策仰賴外部背書、產業抄襲他人模式、國家敘事空洞化為口號。對內只能內鬥，對外完全依附。當一個社會不再討論方向，只剩對立，崩壞已經開始。今天的台灣，不是被逼上戰場，而是被拖進內耗；不是走向改革，而是走向消耗。若執政者仍以惡鬥掩蓋無能、以對立維持權力，被犧牲的不只是社會信任，而是整個世代的未來。

國學大師南懷瑾30年前預言提醒：2026年丙午年被視為中國《易經》中「重變格」的一年，象徵劇烈變動與變革能量，也就是舊秩序與新秩序的交接點。事實上，南懷瑾真正警告的不是「末日」，而是「人心失序」。「火上加火」的格局，民間稱「赤馬弘揚年」，預示社會、經濟或國際事務可能出現顛覆性事件，在此轉折過程中，必須自制且謹慎從事。

台灣真正的問題，在於是否還具備「人心失序」的治理、重建制度、恢復法治及重振社會秩序的能力。2026年起，在「赤馬弘揚年」的大格局中，期待台灣朝野必須勇於面對「人心失序」的問題。政治必須面對現實、有敢於說真話的勇氣。敢於發聲、敢於挑戰既有思維模式。

一個靠仇恨續命、依附外力及謊言治國的政權，終將把整個社會拖進無可逆轉的集體崩壞。台灣能否從制度失序中自救，是這一代人的文明考題，也是歷史不會放過的嚴厲裁決。（作者為國立陽明交通大學退休教授）