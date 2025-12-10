台灣雞頭與泰國人蛇合作 南科SPA會館主打「泰妹周周換」 選妃價碼大曝光

台南善化警方與移民署合作，查獲以「泰妹選妃」噱頭的應召站。讀者提供

南部八大行業最近又掀起「泰妹選妃」的情色服務，台灣雞頭與泰國人蛇集團合作，同步引進生理女及跨性別的泰籍女子，讓南科新貴品嚐不一樣的豐厚「泰奶」。善化一家SPA會館透過「Telegram」及網路情色論壇大肆宣傳泰妹「每周換新」、「技術佳」，價碼又比台女低，引來警方鎖定，蒐證多日後終於破獲，逮捕2名業者、6名持觀光簽證賣淫泰女，但並未發現俗稱「人妖」的跨性別女子。

這家隱身於善化某社區大樓的護膚SPA會館，為了規避查緝，安排按摩店後門當作嫖客出入口。業者主打泰妹會穿著「女僕裝」，並強調「技術佳」，可任由客人當場「選妃」進行性交易。這些泰籍女子年紀約27歲至30歲之間，每次提供全套性交易的收費約新台幣1700元至2500元。

善化警方接獲檢舉後，會同移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證，昨天見時機成熟、果斷攻堅，逮捕蔡姓負責人（38歲）、姜姓職員（45歲）、6名持觀光護照泰籍女子及1名已脫光衣服正在享受按摩樂趣的嫖客。警方扣得帳冊、數百個保險套、數十瓶潤滑劑及現金3萬1900元，更查獲安非他命與愷他命。

警方表示，蔡男、姜男依涉嫌違反妨害風化罪及毒品危害防制條例移送辦，因蔡男是通緝犯，警方偵訊後隨即歸案。至於6名涉嫌性交易的泰籍女子和1名嫖客則依違反社會秩序維護法裁處，泰籍女子則由移民署專勤隊收容。坊間謠傳該店有泰籍跨性別女子賣淫，警方釐清後特別聲明並未發現。

台灣逾期滯留的外國人總數近年持續攀升，根據移民署11月17日發布的資料，截至 2024 年底，在台外來人口逾期停留及居留總數已超過15萬人，且有相當比例（約七成）已滯留超過一年。這些滯台旅客部分成為黑工，部分來自東南亞地區的女性，常被迫或選擇從事性工作。

警方透露，泰國情色產業原本就相當發達，許多在泰國當地情色酒吧收入不佳的女子，選擇來台灣碰碰運氣。警方在先前查緝應召業者手機時，曾發現泰國人蛇集團利用會員制網站，提供上千筆賣淫女子資料，且引進台灣後能確保女子不會脫逃，這讓她們成為台灣應召業者「省人事費」的新寵。這次善化地區破獲的「泰妹選妃」應召站，正是這種跨國非法賣淫鏈在南台灣的縮影。

警方偕同移民署破獲善化某色情護膚SPA會館，查獲6名泰籍女子疑似來台賣淫。讀者提供



