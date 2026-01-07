台灣離婚率亞洲第2 立院擬修法設「離婚冷靜期」提高手續難度

立法院研議想效法南韓設立離婚冷靜期，引發社群熱議。（示意圖，photoAC）

2024年台灣離婚率在亞洲位居亞軍，高於日韓等鄰國。立法院法制局在研析報告中指出，或許能效法南韓的熟慮制度，透過修正民法增設離婚冷靜期，給予彼此一段思考餘裕。雖然過去在公共參與平台曾有類似提議，因附議不足而流標，但如今法制局重啟討論，希望能緩解高離婚率現狀。

南韓離婚熟慮期內容為何？

回顧南韓的經驗，由於2003年離婚率達到巔峰，政府從2005年起試辦熟慮期，規定夫妻遞件後必須接受指導。若育有子女，觀察期會從1個月延長至3個月，期間法院還會勸導諮商。這套流程非常嚴謹，只要有人缺席或期限內沒登記，離婚就會直接失效，確實讓南韓離婚率逐年降低，在2008年全面上路後成效顯著。

關於離婚熟慮期的批評

然而報告中也提出反思，這種做法雖然實質降低了數字，卻被實證研究質疑治標不治本。法制局分析，熟慮期只是讓人難以完成離婚手續，而非打消離婚念頭。現代婚姻破裂原因複雜，包含社會風氣、國際婚姻適應及個人價值觀差異，制度設計雖然立意良善，但未必能觸及問題的核心關鍵。

立法院法制局的規劃

儘管如此，南韓家庭法院推動的專業諮商功能仍具參考價值，法制局建議與其強制規定大家冷靜，不如由戶政機關建立更完善的輔導網絡，提供彈性的婚姻諮詢服務。透過政府的宣導與資源介入，幫助夫妻在摩擦發生時能找到溝通窗口，不僅能給予當事人更多緩衝彈性，也能在不侵犯個人選擇權的前提下，協助更多家庭解決衝突。

