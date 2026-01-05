台灣離婚率位居亞洲第2 立院法制局提設「離婚冷靜期」

剛登記結婚的新人，與親友們開心合照、臉上喜悅藏不住，即便長跑超過10年，也笑說選擇結婚還是需要一點「衝動」。

登記結婚新人胡太太與李太太表示，「我們在一起13年。」

記者訪問：「衝動嗎？」新人回應，「對啊，因為他想放婚假。」

不用半天就可完成結婚登記，但其實「協議離婚」同樣只需要2位證人簽名，然後到戶政事務所辦理即可。根據資料指出，2024年亞洲國家離婚率，中國達到2.56‰，台灣則是位居第2、來到2.2‰，不僅高於鄰近國家南韓的1.8‰、日本的1.5‰，更在每千對已婚人口中，就有10.5對離婚。

廣告 廣告

立院法制局近日提出的研析報告，就以南韓「30天離婚熟慮期制度」為例，建議修正《民法》、導入「離婚冷靜期」的概念。

律師余韋德分析，「走判決離婚的話，前後大概會歷時6到12個月。那如果走協議離婚的話，最快的方式1天內就可以完成。因此如果假設在協議離婚這邊，加上一個所謂的冷靜期是否可行呢？我個人認為是有可行的，因為避免未來有些年輕的配偶，在衝動之下1天之內就完成所有的事情，直接從結婚變成到離婚的狀態。」

除了南韓，英、法、新加坡、中國都有「冷靜期」的概念，但立委也提醒，或許數字上能以降低離婚率，但「沒有配套」恐怕不能解決核心問題。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰認為，「所謂的冷靜期希望他們做什麼？總不會是說2個人就是冷靜期，只是時間給過過去而已。目前的話好像有聽到就是說希望婚姻諮商，並不是說勸合還是勸離，重點其實應該是在雙方搞清楚，自己目前在什麼位置、目前的情緒狀態。」

從實務工作上的觀察，藍挹丰表示，冰凍三尺非一日之寒，「衝動」想要去離婚，通常已經是問題累積許久，若真的導入「冷靜期」，她也建議伴侶可以好好運用諮商機會，從不同角度觀察，為自己、跟家庭做最好的安排。

更多公視新聞網報導

北捷攻擊事件引身心反應 心理師公會籲民眾避免自責

中國2科研船擾台 我派艦艇驅離

爆紅「微短劇」內容有爭議 中國祭新規範加強管制

