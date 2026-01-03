台灣離婚率高居亞洲第二 立院法制局建議引入南韓「離婚熟慮制」

高雄市長陳其邁前年親自化身一日戶政員，協助新人辦理結婚登記。高雄市政府提供



記者周志豪／台北報導

台灣2024年離婚率2.28‰高居亞洲第二，僅次於中國大陸的2.56‰，高於南韓的1.8‰、日本1.5‰。有鑑於南韓自2008年起實施「離婚熟慮制」（離婚冷靜期），成績斐然，立法院法制局近日也建議，國內也可參考援引降離婚率。

法制局表示，當前離婚率提高原因複雜，社會風氣開放、女性地位變化、生活價值觀歧異、社會支持系統匱乏等都是原因，且冰凍三尺，非一日之寒，雙方常是多年矛盾，但正式離婚前加以深思熟慮的立法宗旨仍足堪參考。

「但既要結婚，絕非以離婚為目標，離婚仍是不得不的選擇。」法制局指出，南韓離婚熟慮制主要在避免離婚雙方衝動離婚，透過一段時間的深思熟慮、冷靜緩衝後，使離婚雙方重新確認自己的心意，立意良善。

此外，法制局認為，南韓家庭法院於離婚熟慮期，必要時得建議離婚雙方接受專業人員諮商，政府透過非強制性的措施，提供民眾彈性的選擇，去緩解婚姻的摩擦，也值得台灣學習。

南韓離婚率於2003年曾高達3.4‰、達到高峰，甚至超過不少西方國家，一度遭南韓輿論自評是「離婚共和國」。為緩解離婚現象，南韓自2005年起試辦離婚熟慮制，並於2008年6月22日正式實施，離婚率數字開始大幅下修。

當前南韓政府規定，夫妻協議離婚後，雙方須一同向家庭法院遞協議離婚事項確認申請書，接受家庭法院提供離婚指導，從而開始進入離婚熟慮期，需撫養子女（包含胎兒）者為3個月，無則為1個月。

南韓「離婚熟慮制」規定，熟慮期間，家庭法院得勸告當事人接受專業諮商，但因家庭暴力或有必須離婚急迫情形時，家庭法院得縮短或免除離婚熟慮期；熟慮期滿，家庭法院會通知夫妻到法院說明，確認是否尚有離婚意願。

依據南韓「離婚熟慮制」規定，若熟慮期滿夫妻仍堅持離婚，須再提交撫養及親權決定協議書，經家庭法院調查後核發離婚確認書，再於3個月內由任一方將該離婚確認書送至婚姻登記或戶籍地政府登記，離婚方才生效。

而只要家庭法院通知出席時，夫妻一方刻意不出席，或3個月內夫妻雙方刻意不將離婚確認書辦理離婚登記，離婚程序都將失效。

法制局分析，南韓離婚熟慮制透過法院介入，企圖以法制設計降低離婚率，但實證研究顯示，對提出離婚申請比例並無顯著影響，顯示離婚熟慮制只是讓人「難以」離婚，而非「不想」離婚。

法制局表示，內政部統計2024年我國婚齡未滿5年即離婚者占33.6%，5年以上未滿10年的占23.6%居次，而南韓同年統計，婚齡未滿5年即離婚者僅占16.7%；5年以上未滿10年占18.0%，顯示台灣離婚率高於南韓。

當前台灣協議離婚採意思原則，程序便捷，以離婚雙方的合意即可，僅需離婚雙方及2位證人於離婚協議書簽名，雙方再持離婚協議書前往戶政機關辦理離婚登記，便立即生效，無須再經由法院審酌。

法制局認為，以台灣協議離婚程序相對簡單，以及婚齡未滿5年離婚比例最高來看，南韓離婚熟慮制或有助益，也建議戶政機關於官網或業務窗口旁提供婚姻諮詢宣導資訊，幫助夫妻解決衝突，釜底抽薪地降低離婚率。

