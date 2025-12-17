台灣雲協大會登場！ 布局節能算力、光通訊、Physical AI與機器人新

台灣雲協。資料照



台灣雲協今(17)日舉行2025年度會員大會，邀請數位發展部政務次長侯宜秀頒發具有公部門數位轉型奧斯卡之稱的「雲端物聯網創新獎」與培育過無數新創的「雲豹育成獎」，今年邀請全球發展全光網路技術重要國際組織IOWN(Innovative Optical and Wireless Network) Global Forum主席、同時也是日本NTT Inc.的Chief Executive Fellow川添雄彦博士分享全球國際通訊網路應用趨勢與機會。

廣告 廣告

AI與機器人黃金交會，全球產業邁入智能化機器人應用大爆發之際，舉辦「2025 台灣雲端物聯網論壇—一起讓人型機器人跑起來」，由新漢集團董事長林茂昌、中華電信網路分公司總經理賈仲雍、日本NTT East等台日產業專家共同探討人型機器人如何從想像到實現，並分享供應鏈跨域合作的歷程，現場亦有凌群、達明、新漢、優豈、HatsuMuv、廣運、和椿等機器人廠商展示成果，展現台灣雲協引領台灣機器人產業的未來動能。

數位發展部政務次長侯宜秀表示，過去一年，台灣雲協積極投入國際合作與前瞻技術布局，包含參與IOWN國際組織、深化與NTT集團等國際夥伴的連結，與數位發展部推動的國際數位夥伴關係方向高度一致。透過「雲端物聯網創新獎」與「雲豹育成獎」，持續培育人才、促進創新落地，推動資料經濟、智慧政府與產業轉型。數位發展部未來也將持續攜手台灣雲協與產業夥伴，推動AI行動計畫、資料流通與資安強化政策，讓台灣在全球競爭中持續保持關鍵地位。

台灣雲協理事長、工研院董事長吳政忠指出，面對AI算力需求快速攀升，電力效率與資料傳輸成為重大挑戰，促使台灣雲協聚焦於節能算力、全光化網路與先進光通訊技術，並藉由國際交流引進前瞻通訊架構如IOWN構想。

同時，AI應用正朝向「Physical AI」發展，以AI為大腦，整合感測、運算、機構與通訊的智慧機器人，被視為下一波明星產業，台灣雲協已整合產業資源，成立「人型機器人SIG」並與台灣六大公協會共同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，加速技術落地與供應鏈合作。

日本NTT Inc.的Chief Executive Fellow川添雄彦博士以「Breakthrough Innovation of IOWN」為題，分享已成立五年的IOWN Global Forum的多項IOWN應用案例，包括光電融合(Photonics–Electronics Convergence)裝置的研發，以及透過IOWN實現的遠端操作應用。此外，川添雄彦博士也分享對IOWN時代運算發展的觀點，並說明IOWN如何促成AI的進化與發展。

今年「雲端物聯網創新獎」共有10個單位獲獎，其中獲得「傑出應用獎」的3個單位為「新北市政府水利局」、「桃園市政府環境管理處」及「桃園市政府智慧城鄉發展委員會」。新北市政府水利局攜手國立陽明交通大學與昕傳科技，以「智慧防汛打造新北韌性城市」，整合物聯網感測與即時資料分析，提升洪水預警與應變能力，不僅強化新北市防災韌性，也為智慧城市建設提供創新示範，保障市民生命財產安全。

桃園市政府環境管理處建置「環境科技治理：AI市容整潔管理系統」，運用人工智慧與影像分析，監測市容整潔狀況，快速辨識垃圾堆放與髒亂地點，提升清潔維護效率。桃園市政府智慧城鄉發展委員會與康和資訊系統合作「一卡升級，城市隨行：市民卡2.0」，則整合交通、公共服務與數位支付功能，新系統強化資料整合與服務效率，推動智慧城市建設，提升市民日常便利與城市管理效能。

「台灣雲谷雲豹育成」為全台最大主題式企業定向育成加速器，今年邁入第13屆，持續聚焦AI技術，鏈結產業資源，扶植潛力新創組隊，共同推動AI多元應用的新局。由「神瑞人工智慧」與企業導師「英業達」奪得體系創新獎冠軍，服務為AI醫療影像與多疾病風險分析平台；十論科技在企業導師Cooler Master訊凱國際的輔導下獲亞軍，開發物理模擬與實驗設計最佳化AI Agent；而季軍睿加科技的企業導師為凌群電腦，運用地端AI提升企業專利申請效率與精準度，展現AI技術在醫療、製造與智慧產業的多元應用。

更多太報報導

台積電3奈米有夠缺！程正樺：2奈米產能提前提升、CoPoS如到位「它」恐被淘汰

AI泡沬該走了？ 前外資分析師陳慧明：明年會更好！半導體暴衝、台積電股利再向上

【晶片美國隊】美製趨勢底定！台積電前段先進製程+ 英特爾後段先進封裝 2027年上陣