台灣雲協：生成式AI帶來大機會 台灣應強化軟體

（中央社記者張建中台北17日電）台灣雲端物聯網產業協會今天舉行會員大會，理事長吳政忠表示，生成式AI橫空出世，為全世界帶來非常大的機會，台灣在硬體具有舉足輕重實力，未來應強化軟體，否則會落後，應與日本、美國和歐盟合作。

吳政忠致詞指出，過去3年，全世界科技面臨爆發性成長，也為台灣帶來很大的機會，與雲協有關的是低軌衛星通訊，隨著整個網路成形，人與萬物聯網時代來臨，給台灣非常大的發展機會。

吳政忠說，半導體和資通訊是台灣的強項，今年4月美國總統川普讓大家心情上上下下，不過，台灣資通訊產業前11月出口增長超過50%，這是會員與夥伴的努力成果。

雖然AI催動成長，不過吳政忠也提醒，AI同時帶來挑戰，如ChatGPT普及使用，針對電力需求方面要很努力應對，可以提升電力使用效率因應。此外，資料放在雲端，資料交換效率非常重要，對光通訊是一個契機。

吳政忠說，生成式AI為全世界帶來非常大的機會，台灣硬體在世界上占有舉足輕重實力，未來應強化軟體，否則可能會落後，畢竟軟體人才不易尋找，台灣應與日本、美國及歐盟合作。

吳政忠表示，人形機器人是一個無人載具，包括無人機、無人船和太空衛星等，都需要「大腦」，現在大腦發展跟人類非常接近，會把AI導入各行各業應用，預期未來5到10年將會有爆發性改變。

吳政忠說，台灣雲協會員橫跨軟體和硬體，適合擔任政府、學界與產業界連結的平台，未來將會持續扮演這樣的角色。

台灣雲協今天頒發「雲端物聯網創新獎」，肯定數位轉型有成的單位，其中，新北市政府水利局、桃園市政府環境管理處及桃園市政府智慧城鄉發展委員會獲得傑出應用獎。此外，頒發「雲豹育成獎」給新創企業，「神瑞人工智慧」與企業導師英業達開發AI醫療影像與多疾病風險分析平台，奪得體系創新獎冠軍。（編輯：潘羿菁）1141217