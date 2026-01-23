台灣零件現身俄軍武器？賴清德承諾這1事

▲賴清德喊話，請澤倫斯基把訊息給台灣。（圖／記者陳佩君攝，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基日前指控，俄羅斯5日對烏克蘭發動的致命空襲中，其所使用的飛彈與無人機，包含超過十萬個來自外國的零組件，並直接點名這些零件來源國「包括台灣」。對此，總統賴清德今（23）日表示，請澤倫斯基總統把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭」，而他也祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。

澤倫斯基日前在社群平台「X」上發文指出，俄軍武器中發現了源自盟國的零件，包括德國、日本與美國。他特別點名，「用於無人機飛行控制的微型電腦是在英國生產的」，而在俄軍武器中，也同樣發現了源自中國、台灣與荷蘭的零組件。

賴清德上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」會前受訪時表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作。

賴清德提到，台灣有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

賴清德指出，未來戰爭結束之後，台灣願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此他在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭」，而他也祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

