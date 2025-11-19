台灣零售業四強鼎立新時代 統一集團拍板302億元收購台灣家樂福

統一集團最終收購家樂福的價金約為台幣302.3億元。翻攝家樂福青海店臉書



統一企業與統一超昨（11/18）宣布，併購家樂福的最終交易價金核算後確定為9.7億美元，約台幣302.3億元，與2023年交割時的價格10.02億美元相較，少了3200萬美元（約台幣9.9億元），專家認為，台灣零售業正式進入四強對決新時代。

統一與統一超2023年併購台灣家樂福，經過核算程序，昨天確定交易價金，依股份買賣契約確認統一約8億美元，統一超約1.7億美元，相較於2023年交割時的公告價金10.02億美元，減少約3200萬美元，約台幣9.9億元。

隨著最終交易價金確定，台灣零售進入新時代，統一集團的統一超加上家樂福，對決全聯加上大全聯。另外，家樂福在台經營量販店與超市，量販店規模有63間，居全台量販業者之冠。

