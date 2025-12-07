台灣零食嘉年華 下殺八三折

山日初各式零食單品參與iTaiwan Foods「台灣零食嘉年華」。（記者張宏／攝影）

假日季煲劇吃台灣零食，iTaiwan Foods推出「台灣零食嘉年華」，提供更多零食商品折扣優惠。民眾在今（7）日可以八三折的優惠，買到道地的台灣零食，如豆干、果凍、各式餅乾和飲品及精緻茶點。共有48款熱門商品參與優惠活動，品項豐富，可滿足全家人的味蕾。

iTaiwan Foods奇諾岡店和當地的好市多同處一個購物廣場，周邊還有沸點火鍋、85度C及鮮芋仙等台灣品牌加持，喜歡台灣零食和美食的民眾，常會聚集在這兒品嚐家鄉味。奇諾岡店長凱琳表示，這次台灣零食嘉年華，最受歡迎的台灣零食和飲品一次登場，帶大家重返台灣的街頭味蕾之旅。參與單品多是現在台灣最夯，如有釋迦口味的乖乖、奇亞籽蘇打餅乾、台灣豆干和豆漿等。零食節指定商品最低八三折，線上平台優惠是零食飲品全面九五折。

咖啡品項方面，藍山風味即溶拿鐵二合一，使用方便，口感不輸研磨，有含糖和不含糖兩種。益生菌果凍很適合長者與小孩，幫助消化和排毒。這次CP值最高之一，是「自然主意」四個口味蘇打餅，原價7.25美元，折後只要5.49美元。其中藍藻青蔥口味特別受歡迎。

蛋捲各個族裔接受度很高，iTaiwan Foods門店這次零食節來自台灣嘉義的「山日初」有多種口味蛋捲參與活動，另外其米牛軋有茶韻蔓越莓和鹹蛋黃兩種口味，口感比一般牛軋糖更柔軟，老少皆宜。採用自然農法栽培的無添加茶葉，香氣純淨自然，入口回甘。另外還有山日初牛奶酥餅和土鳳梨酥等，都是這次零食嘉年華的亮點。

凱琳表示，奇諾岡門店地處內陸帝國，毗鄰好市多，開業一年半在當地社區積累一定人氣，這裡台灣貨品齊全，品類豐富。消費滿59美元可獲贈的「台灣地標購物袋」，圖樣取自九份、迪化街、基隆夜市及阿里山，很多客人都不捨得使用。

此次iTaiwan Foods優惠活動期間是2日至7日。6日和7日兩天各大門市提供現場試吃山日初的鐵觀音蛋捲和牛奶酥餅，歡迎大家到就近門市品嚐。南加各大分店地址是：奇諾岡（13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills）；羅蘭岡（1734 Nogales St., Rowland Heights）；以及天普市（5781 Rosemead Blvd, Temple City）。

