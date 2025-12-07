台灣零食擄獲《怪奇物語》！訪談大吃小泡芙 主創團隊見101想來台取景

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

Netflix 全球超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終第5季登場，官方日前於日本東京盛大舉辦亞太區唯一宣傳行程，吸引來自各國媒體齊聚。《完全娛樂》受邀前往，成為本次宣傳行程中唯一來自台灣、於東京現場進行專訪的娛樂新聞媒體，與四位主演——芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp），以及系列主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）進行對談。

《完全娛樂》送上「台灣 LV」的茄芷袋。（圖／三立提供）

《完全娛樂》此次特別準備最具代表性的「台灣味」作為訪談開場，將義美小泡芙等多款經典台灣零食，裝進被譽為「台灣 LV」的茄芷袋中，成功引起演員們的注意。當他們一看到繽紛的茄芷袋立刻充滿好奇，在得知這是台灣極具代表性的國民包款後，紛紛露出驚喜表情，隨後打開袋子，滿滿台灣零食一字排開，他們瞬間驚呼連連，芬恩及蓋頓開心到直喊：「You get us, man！（你太懂我們了）」、「You have done it！（你成功擄獲我們了）」說完便一口接一口大嗑台灣零食。其中蓋頓在翻開茄芷袋看到「小瓜呆」後立刻有共鳴並喊道：「This is calling my name（這根本寫我名字欸）」笑說外型讓他想到一款巧克力捲心餅，正想尋求芬恩認同時，卻發現他已經吃到無法回覆。而背著茄芷袋的蓋頓更真心讚嘆，「我以後在紐約買菜，都要揹著這個袋子去超市！這很好用欸。」

訪談過程中，演員芬恩沃夫哈德（左） 及蓋頓馬塔拉佐大吃小泡芙。（圖／三立提供）

訪談中，演員們也深度分享與角色一同成長的心情。迦勒表示，《怪奇物語》幾乎陪伴他的整個童年，「這部戲是我人生的基礎之一，教會我怎麼當朋友、怎麼對朋友忠誠，也學會分享愛。」蓋頓則感性分享，隨著角色Dustin長大，自己也同步成長，角色與人生早已密不可分。杜夫兄弟更透露，第五季殺青當天，全體演員與工作人員幾乎全場落淚，「這群孩子對我們來說，早就不只是演員，而是真正的家人。」

杜夫兄弟也在訪談中進一步透露，亞洲影視文化對《怪奇物語》影集影響極深，包含日本、韓國作品長年帶給他們大量創作靈感，而「台灣」更是他們一直非常嚮往、放在心中想造訪的地方之一。當《完全娛樂》現場推薦夜市與台北 101 等台灣代表性場景時，杜夫兄弟立刻眼睛一亮表示，「That’s on my top of the list！（已經列在我的清單最前面了！）」並進一步強調，未來若有合適機會與企劃，非常願意親自來台灣走訪、取景拍攝，感受台灣城市氛圍與文化能量。





