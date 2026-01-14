台灣電力公司舉辦第58屆技能競賽活動

▲台灣電力公司舉辦第58屆技能競賽，電力職人相互切磋較勁，以磨練自身電力技術，持續精進電力核心技能。(圖／記者黃守作攝，2026.01.14)

[NOWnews今日新聞] 台灣電力公司於今(14)日，在高雄市大寮區台電高雄訓練中心，舉辦第58屆技能競賽活動，有來自全國75個單位，共1281位電力達人大顯身手，相互切磋較勁，以磨練自身電力技術，持續精進電力核心技能。

▲台灣電力公司舉辦第58屆技能競賽，會場有1281位選手與會角逐。(圖／記者黃守作攝，2026.01.14)

台灣電力公司第58屆技能競賽活動，是由台灣電力公司董事長曾文生與副總經理蔡志孟共同主持，高雄市議會議長康裕成、高雄市政府勞工局局長江健興、台灣電力公司總經理王耀庭、台灣電力工會理事長吳有彬、大寮區長鍾炳光、勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華等人與會。

▲台灣電力公司董事長曾文生致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.14)

台灣電力公司董事長曾文生表示，該公司為提升電力技術水準，持續精進電力核心技能，鼓勵從業人員潛心學習，精進技術，乃舉辦此一技能競賽活動。

▲高雄市政府勞工局局長江健興籲與會台電員工在工作場域要注意工安。(圖／記者黃守作攝，2026.01.14)

曾文生說，今(115)年第58屆技能競賽活動，有來自全國75個單位，共1281位員工響應，創下近10年新高紀錄，千名參賽者在多達34類項目中，均得手腦並用大展身手，例如配電外線、地下電纜等經典賽事挑戰電力搶修技術，包含爬電桿、鋸電纜都要熟練又專業，而在節能診斷技術服務競賽則考驗「冷氣醫生」儀器量測與數據計算等燒腦功力。

▲高雄市議會議長康裕成(中)由台灣電力公司董事長曾文生(右2)陪同，到技能競賽現場瞭解選手競賽的情形。(圖／記者黃守作攝，2026.01.14)

曾文生指出，隨著台電人力持續年輕化，年資5年內新進同仁占比已超過三分之一，台電藉由年年舉辦的技能競賽活動，持續精進同仁核心技能，並傳承世代經驗，今年賽場上不僅有資深老將，或是未滿20歲的台電Z世代新秀。

高雄市政府勞工局局長江健興也在會場，籲請與會台電員工在工作場域要注意工安，而台灣電力公司董事長曾文生則體驗輸電礙子清掃的情形。

