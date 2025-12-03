台灣電動智能自行車協會與泰國電動車協會簽訂戰略合作備忘錄（MOU） 共同拓展東協電動車市場
台灣電動自行車協會，簽約泰國EVAT拓展東南亞市場（圖片來源／台灣電動自行車協會）
台灣電動智能自行車產業邁向國際市場再傳捷報。台灣電動智能自行車協會(TSEBA)由秘書長蘇雍翔帶隊於12月2日抵達泰國曼谷，與泰國電動車協會（Electric Vehicle Association of Thailand, EVAT）正式簽署戰略合作備忘錄（MOU）。此項合作象徵台灣與泰國在電動車輛領域的深度結盟，為台灣電動智能自行車產業鏈插旗東南亞市場，開創嶄新商機。
深化台泰合作，共創東協電動車新局台灣電動智能自行車協會理事長是威剛科技董事長陳立白，而秘書長蘇雍翔也來自威剛科技。秘書長蘇雍翔說明，因為威剛也有開發設計並銷售三輪電動車，加上IT產業背景，深切瞭解泰國是東協（ASEAN）地區最重要的電動車製造與消費中心之一，且對於推動電動車普及、建立完整供應鏈有著積極的國家戰略。台灣則在全球電子及半導體產品以及自行車及相關智能方案零組件領域居於領先地位，擁有世界級的研發與製造實力。透過此次MOU簽訂，雙方將聚焦於以下幾大面向展開實質合作：1. 產業鏈交流與對接：促進台灣的相關產業零組件、控制器、電池技術與泰國E-bike及兩輪EV製造商的直接合作。2. 市場資訊共享：定期交換台泰兩地電動車輛市場法規、產業趨勢及消費者洞察，協助會員企業更精準地進入目標市場。3. 技術標準與人才培育：共同推動電動車輛相關技術標準的制定，並舉辦研討會及培訓課程，加速兩地專業人才交流。4. 交通碳權的合作：台灣電動智能自行車協會跟威剛科技正深入合作開發交通領域以及電動車出行等碳權專案，台泰雙方可在交通碳權做更深入的技術探討以及商業合作。
台灣E-Bike產業的絕佳切入點台灣電動智能自行車協會秘書長蘇雍翔表示：「這次與泰國電動車協會（EVAT）的戰略合作，是台灣電動智能自行車產業鏈佈局東南亞市場的重要里程碑。我們看好泰國在東協市場的領頭地位，特別是泰國積極發展的電動摩托車及輕型電動載具市場，與台灣在E-Bike和電子產業關鍵零組件的優勢高度契合。我們期待透過雙方協會的平台，協助更多台灣優質的供應商夥伴，將Made in Taiwan的頂尖技術與產品，成功導入泰國及東協地區。」泰國電動車協會代表也對此次合作表達高度肯定，認為台灣在相關產業領域的創新能力，將為泰國電動車供應鏈帶來新的活力與競爭力。
展望未來：打造綠色移動解決方案台灣電動智能自行車協會表示，未來將持續與國際重要電動車輛組織建立夥伴關係，運用台灣堅實的產業基礎，協助會員企業在全球電動化浪潮中掌握先機。此次台泰合作備忘錄的簽署，不僅為兩國產業開啟了互利共贏的新篇章，更為東協地區的綠色移動及智慧城市發展，貢獻關鍵力量。
