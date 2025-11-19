台灣電商慘，蝦皮靠店到店突圍？他示警恐有「致命打擊」：賣家利潤越來越薄
如今線上購物已成為許多消費者首選管道，上周11月11日，各大品牌、電商優惠齊發，搶攻雙11購物節商機。日前曾盤點主流電商平台的臉書財經粉專「股人阿勳」，指出台灣電商正進入「物流決戰時代」，他今（19）日則在臉書以「台灣電商那麼慘，蝦皮營收與獲利怎麼還逆勢成長！？」為題，針對台灣電商市場成長趨緩，蝦皮進一步提升獲利的原因，但同時他也點出，蝦皮未來有許多不可忽視的嚴峻挑戰。
多元支付時代來臨，「股人阿勳」雙11曾在貼文中表示，台灣電商市場今年正走到關鍵轉折點，海外電商大舉壓境之際，本土平台間的競爭越趨白熱化，物流版圖重洗牌，「超商取貨的天下」這樣的遊戲規則正在被改變，蝦皮店到店市占率已經超過全家，成為第二大選擇，甚至搶下近4分之1的市場。他今則在新衣篇貼文中指出，這2年明顯感受到台灣電商市場成長趨緩，在疫情後實體銷售的復甦，加之民眾消費力道下滑，過往動輒20至30%的高成長已是過去式，近兩年年增率甚至跌破3%，即便是線上零售龍頭momo也面臨營收、獲利下滑的困境。
「股人阿勳」表示，台灣市場競爭激烈、規模有限，電商業者持續在免運、速度、低價策略中較量，戰線延燒中，值得注意的是，儘管momo及海外酷澎、淘寶強敵環伺，台灣龍頭蝦皮卻逆勢成長，不僅成功由虧轉盈，獲利更進一步提升，展現高度競爭力。至於蝦皮如何逆勢突圍？他則提出5點原因，一是快速試錯與謙遜的文化，蝦皮隨時優化產品與服務流程，勇於嘗試並迅速修正，持續貼近市場變化與客戶需求，強化競爭力；二是「店到店」據點已突破3000家超越萊爾富，低成本與自動化智取櫃提升物流覆蓋率與配送效率，如此能降低營運成本，也能優化使用者體驗。
第三，「股人阿勳」指出，蝦皮從只靠補貼擴量，逐步升級為「高效獲利」型態，調整手續費、淘汰低利潤賣家，帶動平台價值與利潤隨精緻化管理同步成長；四是創新策略與技術升級，積極投資自動化倉儲、隔日或當日送等，並優化後台系統，保持技術與運作領先，應對競爭；最後則是重視消費者體驗，不斷優化前後台、強化社群行銷。然而，他也點出，「我不認為這個優勢是有護城河的！」近年momo和酷澎積極瞄準蝦皮核心的C2C業務，大舉招募賣家；淘寶和拚多多也透過補貼積極搶占市場，當前蝦皮賣家的利潤是越來越薄，很可能把重心分散到其他平台，另外，若政府未來允許中國電商落地經營，蝦皮將遭遇致命的打擊。
