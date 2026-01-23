台灣電子零件助俄侵略 賴清德：將加強出口與貿易管制

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士世界經濟論壇演講時，公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯、助俄侵略。總統賴清德今日回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，並已加入歐美國家制裁俄羅斯的行列，願意進一步加強出口與貿易管制，防止商品透過第三國、隱匿最終用途而流入俄羅斯，以實際行動保護烏克蘭。

賴清德今日出席電器空調影音購物展，並在展前接受採訪。針對電子產品流入俄國、助力侵略一事，賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起。除已加入歐美國家制裁俄羅斯的行列，也依據國家政策進入烏克蘭執行人道救援任務。同時，也有台灣的年輕人選擇前往烏克蘭與人民並肩作戰，甚至因此犧牲了寶貴的生命。

廣告 廣告

賴清德說，在未來戰爭結束之後，台灣也願意與歐美友盟國家共同投入烏克蘭的重建工作，期望澤倫斯基總統將訊息轉達給台灣，台灣願意進一步加強出口與貿易管制，防止商品透過第三國、隱匿最終用途而流入俄羅斯，以實際行動保護烏克蘭。

賴清德也說，祈求上帝保佑烏克蘭，願和平能夠早日到來，讓人民儘速遠離戰火。

【看原文連結】

更多自由時報報導

麝香葡萄降價了 2026爆出最新甜甜價

退休族最後悔「留太久」的10樣物品 再不賣等著貶值

自由說新聞》俄軍「防空又出糗」轟爆自家人！美再出招狠掐中俄

70歲退休老師慘「淪超商夜班打工」 痛揭1失誤讓晚年生活崩毀

