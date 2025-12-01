台灣電影將登巴西 聖保羅聲音與影像博物館辦特映
（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西聖保羅市政府所屬的「聲音與影像博物館」（MIS）邀請「台巴藝術文化交流協會」（ATBICA），將於12月6日至7日舉辦台灣電影專場，放映KANO和「海角七號」，讓巴西觀眾透過經典作品認識台灣文化與精神。
繼去年台巴藝術文化交流協會舉辦導演魏德聖BIG慈善放映會後，「聲音與影像博物館」因活動而對台灣電影產生濃厚興趣，今年特邀協會會長謝如欣於影展「東方的陰影與符號」中策劃台灣專場，讓觀眾近距離感受台灣影像魅力。影展同時呼應博物館展覽「人類的靈魂：你與榮格的宇宙」，透過影像、原型與神話探索集體潛意識，展現博物館作為文化與精神交流平台的角色。
本次將放映2部台灣電影，分別是經典棒球電影KANO，以及台灣史上票房傳奇「海角七號」。前者呼應台灣棒球去年在世界12強棒球賽奪世界第一的榮耀，展現堅毅不拔精神；後者則以音樂、愛情與鄉土情懷打動人心。謝如欣指出，這2部作品不僅是僑胞多年來期待重映的經典，更是最能代表台灣文化精神的電影。
近年來，「聲音與影像博物館」積極與多國機構合作舉辦國際影展，本次活動由台巴文化藝術交流協會、法國電影資料館、法國文化協會、法國大使館及亞洲研究中心共同合作。
主辦單位表示，12月6日的KANO將與伊朗電影「美人魚」（The Siren）和法國/日本紀錄片「東方女巫」（Les Sorcières de l’Orient）同場放映；12月7日則安排「海角七號」與摩洛哥/突尼西亞紀錄片Ziyara和越南/法國合作電影「世界盡頭」（Les Confins du Monde）。6部電影皆帶有東方文化色彩，形成跨國影像交流的獨特組合。
這場影展將讓聖保羅僑胞重溫經典，更讓台灣電影推向國際舞台。藉由KANO與「海角七號」放映，台灣的文化底蘊與精神得以在巴西觀眾面前呈現，深化僑界與在地主流社會交流，也為台灣電影在國際影壇拓展更廣闊的能見度。（編輯：張芷瑄）1141202
