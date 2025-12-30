台灣電影走向東歐 政大教授陳儒修首赴愛沙尼亞授課

政治大學傳播學院教授陳儒修，將於明年2月至6月前往愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授台灣電影的學者。（圖／政大）

為深化台灣文化與學術在歐洲的能見度，教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座（Taiwan Studies Chair）」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者赴歐講學。政治大學傳播學院教授陳儒修，獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明年2月至6月前往愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授台灣電影的學者。

塔爾圖大學為愛沙尼亞指標性高等學府，長期關注文化、政治與社會研究。有別於過往台灣研究交流多以財經或政策議題為主，此次講座從台灣電影出發，連結台灣社會在不同歷史階段所面對的政治、文化與社會議題，展現台灣研究的多元面向。

在課程設計上，陳儒修特別考量台灣與愛沙尼亞在歷史經驗上的相似性。他指出，愛沙尼亞曾長期處於蘇聯獨裁統治之下，在邁向民主化的過程中，同樣面臨威權記憶、社會創傷與轉型正義等課題。因此，課程將選映如《悲情城市》、《超級大國民》、《返校》等呈現台灣政治氛圍與歷史記憶的電影作品，引導學生從影像中對照自身民族歷史，進行討論與反思。

陳儒修表示，台灣電影本身即是台灣社會現代化進程的縮影。此次講座除透過電影討論政治與文化議題外，也希望呈現台灣自然地景與人文風貌，讓東歐與波羅的海三國的師生，更全面地認識這個多山且多元的島嶼國家。

談及台灣電影在歐洲的能見度，陳儒修指出，台灣新電影於1980年代曾在歐洲國際影展中建立鮮明且具辨識度的品牌形象，然而近年隨著國際影展關注重心與敘事偏好的轉變，加上新生代導演在追求藝術表現的同時，更加重視市場回饋與觀眾口碑，使其參與國際影展的動力相對降低，台灣電影在歐洲的曝光與影響力因而面臨新的挑戰。

此次台灣研究講座亦期望引介更多台灣新電影與當代作品進入歐洲課堂與學術討論場域，讓歐洲師生得以認識台灣電影多元且持續演進的創作樣貌與文化能量。

陳儒修教授表示，感謝教育部與駐外單位長期推動台灣研究講座計畫，提供台灣學者走向國際的重要平台。期盼透過此次赴塔爾圖大學講學，以電影為文化橋梁，拓展歐洲學界與青年世代對台灣社會、歷史與文化的認識，進一步提升台灣研究的國際能見度。

此次赴東歐講學，陳儒修期期盼以電影作為文化交流的重要媒介，發揮影像軟實力，深化歐洲國家對台灣歷史經驗與民主發展的認識。

