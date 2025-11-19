台灣電網「已開發國家中最脆弱」!美退將示警: 中國若封鎖恐危及全球經濟
〔記者黃靖媗／台北報導〕美國退役海軍少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)今(19日)指出，「台灣有已開發國家中最脆弱的電網」，只要中國以各種管道成功攔截運載能源的船隻，台灣就可能面臨電網停擺的窘境，若中國試圖封鎖台灣電網，對台造成斷電危機，台灣甚至全球經濟都將面臨挑戰。
社團法人台灣人間魚詩社文創協會今日下午舉辦「能源獨立與國家韌性論壇」，邀請德國在台協會處長狄嘉信(Karsten Tietz)、德國核能科技協會理事長湯馬士賽波特(Thomas Seipolt)、前美國國防部官員胡振東(Tony Hu)與會，捍衛民主基金會(FDD)高級研究員蒙哥馬利則線上發言。
蒙哥馬利指出，當兩岸發生衝突時，中國可能會瞄準台灣的金融、通訊、能源三大面向，當中重點將會放在能源；台灣有多達95%能源仰賴進口，其中近5成能源來源為液化天然氣，而液化天然氣需要由卡達、澳洲、美國等少數國家經海運進口，他沒有看過任何島國像台灣一樣如此依賴外部能源。
蒙哥馬利示警，由於天然氣運輸需要航經複雜的航道咽喉點，且大部分會航經台灣海峽，中國可能運用外交手段施壓卡達等國對台禁運，也有可能攔截行經台灣海峽的船隻，台灣每年靠岸的運載能源船隻約有350艘，中國若能攔下其中10至15艘，台灣就可能面臨天然氣完全耗盡、電網停擺的窘境。
蒙哥馬利認為，台灣有已開發國家中最脆弱的電網，台灣電網使用率相當高，目前約為75%，是因為過去30年間的製造業爆炸性成長，且當年國家領導人未能做好妥善能源規劃，他指出，若中國試圖封鎖台灣電網，對台造成斷電危機，台灣甚至全球經濟都將面臨挑戰。
蒙哥馬利表示，認知到中國政府能源封鎖的可能性相當重要，美國可以開始提供協助，例如派遣海軍護送天然氣船等，也可以與台灣建立海上資訊共享中心，創建天然氣運輸航道，他認為，台美日都應致力於台灣的經濟及能源活力。
狄嘉信表示，經濟體依賴化石燃料會面臨極大的問題，他舉德國為例，德國過往高度仰賴俄羅斯販售的能源，因此在烏俄戰爭爆發後，半數能源進口被俄羅斯切斷，導致能源價格大幅上漲，德國不希望重蹈覆徹。
德國於2023年關閉最後三座核電廠，不再使用核能發電，但在逐步淘汰核能發電的過程中，遇到烏俄戰爭爆發，帶動天然氣等能源價格大漲。
狄嘉信認為，唯一的解決方式就是離開化石燃料，達到「能源獨立」，並指出，核能與再生能源在德國都被稱為「自由能源」，不需要仰賴他們的慷慨，以期達成德國2035年碳中和的目標。
