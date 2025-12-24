台灣需「藥物韌性」 盛寶嘉籲衛福部暫停調整藥價三年

【記者羅伯特 / 綜合報導】健保署長期以來持續以健保藥價調整制度，管控醫療支出、維持健保永續。衛福部長石崇良近日指出，透過定期檢討藥品實際交易價格，讓有限的健保資源能更有效率地運用，同時也希望藉此引導合理用藥。然而，隨著全球供應鏈動盪、原物料與製造成本上升，藥品穩定供應的議題正受到越來越多關注，是否仍適合延續現行藥價調整機制，也引發產業與政策端的討論。

對此，中華民國西藥代理商同業公會理事長盛寶嘉直言，台灣正處在必須重新檢視藥價政策的關鍵時刻，單純以價格作為調整核心，已難以回應當前複雜的全球藥品供應風險。他建議，衛福部可考慮在未來三年內暫停例行性的藥價調整機制，為產業與政府爭取一段「政策穩定期」，共同強化台灣的「藥物韌性」。

盛寶嘉指出，近年來全球藥品供應面臨前所未有的挑戰，包括地緣政治衝突、疫情後的產能失衡、原料藥高度集中於少數國家，以及能源與運輸成本大幅波動等，都使藥品生產與供應的不確定性顯著提高。在這樣的環境下，若台灣仍持續透過藥價調降作為主要政策工具，恐進一步壓縮藥廠的營運空間，反而增加停產、缺藥或退出市場的風險。

圖說：盛寶嘉（圖右）籲衛福部暫停調整藥價。（照片提供/盛寶嘉）

她強調，藥價調整在過去確實對健保財務有所貢獻，但如今政策目標應適度轉向「確保供應穩定」。對藥廠而言，價格的可預期性是投資與生產決策的基礎，頻繁或幅度不明的藥價調降，容易使企業對台灣市場的長期布局趨於保守，甚至影響是否持續供應某些低毛利、但臨床不可或缺的藥品。

盛寶嘉進一步說明，建議暫停藥價調整三年，並非要求永久凍結，而是希望在這段期間內，政府能與產業攜手，重新盤點台灣藥品供應的結構性風險，包括關鍵學名藥、原料藥來源集中度，以及本地製造與國際採購之間的平衡。他認為，唯有在政策相對穩定的前提下，藥廠才更有意願投入資源，強化庫存管理、多元化供應來源，甚至評估在地生產的可行性。

此外，她也指出，藥物韌性不只是產業議題，更是公共衛生與國家安全的一環。一旦發生突發事件，藥品若無法即時供應，最終承擔風險的仍是病患與醫療體系。因此，政府在評估健保財務的同時，也應將供應穩定性與長期社會成本納入整體考量，而非僅著眼於短期價格節省。

對於健保資源有限的現實，盛寶嘉表示理解，也支持政府持續精進藥品管理與使用效率，但他認為，相關改革可以透過更精準的政策工具來進行，例如針對高價創新藥的價值評估、促進合理競爭，而非全面性地對既有藥品進行價格壓縮。

她最後呼籲，台灣若希望在動盪的全球環境中確保民眾用藥無虞，就必須從「最低價格」的思維，逐步轉向「穩定供應與韌性優先」。暫停藥價調整三年，正是一個讓政策轉型、重建信任與強化藥物韌性的起點。