台灣青年參與聯合國周邊會議 期許為台發聲

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）3位台灣青年赴美國實習，參與聯合國周邊會議、氣候論壇。在成果發表會上，圓夢青年期許自己累積國際經驗，為台灣發聲。

教育部青年發展署主辦「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持3位台灣青年赴美國紐約的世台聯合基金會（STUF United Fund）進行為期2個半月的實習計畫。

世台聯合基金會（STUF United Fund）是旅美台灣人於紐約成立的國際非營利組織，具聯合國經濟暨社會理事會特殊諮詢地位，長期推動公益與永續發展，也是台灣參與聯合國事務的重要民間平台。

實習生江翊潔、陳奕汝與陳妮妮20日舉行成果發表會，分享9月起參與聯合國大會周邊會議、紐約氣候週的多場論壇與工作坊、聯合國非政府組織年會等交流活動。

陳奕汝分享心得，這次不僅參與聯合國相關會議，更體驗紐約的創造力，「我期待帶著這次實習的收穫，持續為台灣發聲」。

江翊潔說，這次實習讓她學會用更成熟的角度看待國際合作，讓自己累積實力，具備更宏觀的國際視野。

陳妮妮表示，踏上國際舞台與各國青年合作交流，讓她看見非營利組織的國際合作模式，各國青年對不同議題的觀點，期待自己未來發揮影響力。（編輯：張芷瑄）1141123