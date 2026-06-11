台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
台灣青棒界投下震撼彈！培育無數名將的頂尖強權穀保家商確定將吹熄燈號，不過球隊的香火並未就此斷絕。
穀保家商棒球隊確定將集體轉學至新北市立三重高中延續球隊運作，繼續擦亮另一面全新的招牌。為了傳承榮耀，球隊也已經確定未來的全新球衣設計將會保留經典的「穀保藍」，讓象徵光榮傳統的精神在全新校園得以延續。
32年輝煌隊史將走入歷史
穀保家商棒球隊擁有長達32年的輝煌隊史，多年來為台灣棒壇培育出無數的旅外球星與中華職棒頂尖好手。然而，由於學校未來將面臨轉型，確定棒球隊不再續留，「穀保家商」這四個字在棒球界也即將正式走入歷史。
根據目前的賽程規劃，明年的全國高中棒球聯賽（木棒組），將會是球隊最後一次以「穀保家商」這個極具傳奇色彩的隊名，參賽的最後一項全國性大型賽事。
更多東森新聞報導
日職／樂天金鷲驚傳季中換帥 三木肇監督閃電卸任
NBA／詹皇首度談退休 接受《時代》專訪認：再打就是欺騙籃球
NBA／尼克1.2秒準絕殺馬刺 29分超狂逆轉率先聽牌
其他人也在看
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
川普警告「今晚猛烈打擊伊朗」 揚言美方將接管哈爾克島石油設施
美國NBC報導，川普11日在社群平台Truth Social發文指出，美軍將於今晚對伊朗展開猛烈打擊，且將在不久的將來掌控哈爾克島及該國其他重要能源基礎設施，並進一步尋求全面控制伊朗石油與天然氣市場。他還表示，美方未來對伊朗能源市場的掌控模式，將類似於目前對委內瑞拉能源產...
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
《鐵拳教育》延燒！藍舉韓「教權四法」借鏡
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在亞洲掀起討論熱潮，劇情以校園霸凌與教師權力失衡為主軸，描述主角以強硬手段對抗失序學生的情節，引發不少教育現場工作者共鳴。國民黨發言人牛煦庭呼籲，韓國近年...
川普預告猛攻伊朗 美股開盤道指小漲248點
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普11日發文，預告將對伊朗發動猛攻，美股晶片股反彈，但受美伊緊張局勢加劇，油價上漲，漲幅受到限制。道瓊工業指數開盤上漲248點或0.5%；標普500指數上漲0.4%...
中職》奇！ 朱育賢「謎之回壘」遭判妨礙守備出局
今天在天母的龍象大戰，7局下出現一段插曲，該局味全反攻， 代打吉力吉撈．鞏冠、郭天信、朱育賢連續擊出安打形成無人出局滿壘，此時張政禹擊出一壘界外區飛球，一壘跑者朱育賢回壘時，不慎碰撞兄弟一壘手許基宏，一壘審楊崇煇第一時間判決朱育賢妨礙守備出局，此時場上4名裁判集合開會，後來裁判進入技術室確認規則後維
中職》富邦最成功交易案！林澤彬重挫統一 儲金逼近本季最多
富邦悍將林澤彬今天對統一獅大爆發，單場雙安灌進3分打點，包含4局下致勝2分安打，終場率隊以6：1擊敗統一獅隊，上半季戰績追上台鋼雄鷹隊並列第2，儲金（勝多於敗）也達到5場，差一場追平本季最多。富邦前3局被林詔恩封鎖，僅被敲1安，4局下靠童堉誠、王念好雙安反攻，林澤彬在滿壘局面擊出2分打點的適時安打，
美國安會取消與鄭麗文會面？國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀
國民黨主席鄭麗文現正率團在美國訪問，傳美國國安會取消與鄭麗文的會面，且未告知原因。國民黨今天（11日）表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。
中職》母校穀保金字招牌恐走入歷史！王威晨：名字換了但精神不換
近期傳出高中棒球名校穀保家商因少子化衝擊，未來學校擬轉型為並將棒球隊移往三重高中發展，「穀保家商棒球
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
中職》阿部雄大6局0失分、富邦升上第二 林澤彬3打點主場首獲MVP
富邦悍將今天（11日）主場出戰統一獅，日籍投手阿部雄大展現壓制力，先發6局僅被3支安打無失分，林澤彬
AI泡沫破裂？美股恐崩跌20% 外媒點名2檔ETF保本
美伊戰火升溫推高通膨，市場人日益擔憂聯準會可能升息而戳破AI泡沫。財經媒體《Motley Fool》即警告，一旦泡沫破裂，代表美股大盤的標普500指數恐怕崩跌20%，並為此推薦2檔ETF作為投資人明哲保身的避險選擇。
財神爺敲門！威力彩頭獎飆9億元 趕快來對獎
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導威力彩連槓28期，本期第115000047期頭獎金額上看9億元。台彩今（11）日晚間開出最新中獎號碼，第一區號碼為：07、22、23、2...
大買的末路是迎下殺？外資、投信聯手殺「這伺服器代工大廠」…只有自營商力挺 網哀：又被蛋雕了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（11）日台股加權指數收盤43,149.46點，跌76.08點，跌幅0.18%，三大法人合計賣超353.91億元，觀察今日三大法人賣超個股前...
嘉縣唯一！ 竹崎高中蕭安宇獲2026總統教育獎 翁章梁親贈ipad勉勵
2026年總統教育獎得獎名單於5月揭曉，嘉義縣立竹崎高中體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁今11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解蕭同學的獲獎心路歷程與未來展望。竹崎高中校長蘇淵源說明，蕭安宇為中度聽力障礙學生，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向態度迎向挑戰。她原本就讀他校普通班，為了追求羽球訓練，高二時轉學至竹崎高中體育班，全心投入學習與訓練的生活，並積極備戰聽障奧運選拔。蕭安宇在2024年聽障青年運動會勇奪女子單打及混合雙打雙金，取得2025東京聽障奧運資格，在賽事中與隊友攜手奪下團體銅牌，展現突破自我的強大能量，高三時透過特殊選才入學管道，錄取清華大學不分系學士班。蕭安宇說，很高興獲得總統教育獎的肯定，感謝縣長、校長、家人、老師跟所有同學，讓自己有機會獲得這項獎項，未來會在清華大學就讀，繼續努力打球，朝運動方向發展，希望未來有機會參加聽奧，往奪牌夢想前進。翁章梁表示，人活在世上一定要肯定自己，不管身在什麼樣的處境，就算自己跟別人有些不同，但它不會變成障礙，還能幫助自己走出不同路線。此外，很多成功的名人分享心得時，都會提到影響自
德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導花蓮縣政府推動的 「免費營養午餐」疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，顏新章是國民黨立委傅崐萁非常重要的核心幕僚長，所以不難看出，「這次弊案還有向上延燒的可能。」