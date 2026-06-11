台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學

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穀保家商確定熄燈。（資料圖／棒協提供）

台灣青棒界投下震撼彈！培育無數名將的頂尖強權穀保家商確定將吹熄燈號，不過球隊的香火並未就此斷絕。

穀保家商棒球隊確定將集體轉學至新北市立三重高中延續球隊運作，繼續擦亮另一面全新的招牌。為了傳承榮耀，球隊也已經確定未來的全新球衣設計將會保留經典的「穀保藍」，讓象徵光榮傳統的精神在全新校園得以延續。

32年輝煌隊史將走入歷史

穀保家商棒球隊擁有長達32年的輝煌隊史，多年來為台灣棒壇培育出無數的旅外球星與中華職棒頂尖好手。然而，由於學校未來將面臨轉型，確定棒球隊不再續留，「穀保家商」這四個字在棒球界也即將正式走入歷史。

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根據目前的賽程規劃，明年的全國高中棒球聯賽（木棒組），將會是球隊最後一次以「穀保家商」這個極具傳奇色彩的隊名，參賽的最後一項全國性大型賽事。

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