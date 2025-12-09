台灣非流行地卻出現「球黴菌症」本土病例！ 球黴菌有哪些症狀？如何預防？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

台灣並非球黴菌的流行地區，不過近期卻傳出有球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土個案，疾管署疫情中心主任李佳琳表示，這是自今（2025）年8月建立球黴菌症送驗機制以來的首例本土病例。

雖然球黴菌不會人傳人，多數人感染球黴菌後也不會有症狀，但有部分高風險族群卻會出現嚴重感染情形，而且民眾普遍對球黴菌症這個疾病較為陌生，因此提醒民眾應多加了解、做好預防措施，以降低感染風險。

國內出現球黴菌症本土個案 推估是吸入貨櫃塵土感染

近期國內新增一例球黴菌症本土個案，是一位北部地區50餘歲本國籍男性，疾管署防疫醫師李宗翰說明，這名個案本身沒有糖尿病、免疫低下等疾病，今年8月初時出現咳嗽、呼吸喘、疲倦等症狀，由於症狀持續因此他在8月中旬便前往就醫，後續透過支氣管鏡檢查取得檢體進行微生物檢驗後培養出黴菌。





因為驗出的黴菌型態與球黴菌（Coccidioides）相似，而且8月底時疾管署公布了近期多個球黴菌境外移入個案，因此醫院提高警覺將檢體送往疾管署檢驗，最終確認這名個案確實是球黴菌感染。





李宗翰醫師表示，目前這名個案使用抗黴菌藥物治療後症狀已改善許多，後續經過調查發現，這名個案在潛伏期期間並未出國，活動範圍大部分只在住家、工作地兩處，因此研判屬於本土球黴菌症感染個案。





另外疾管署調查後也發現，這名個案主要是從事貨櫃修理與清潔的工作，並做了現場職場調查，發現貨櫃清理跟維修的過程中，內部確實有殘存的塵土，推測可能是貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載時，帶入了受污染的塵土並運送至國內，讓貨櫃作業相關從業人員在修補及清潔貨櫃的過程中吸入了受污染的塵土而感染球黴菌症。

什麼是球黴菌症？ 球黴菌會人傳人嗎？

球黴菌症（Coccidioidomycosis）是由球黴菌（Coccidioides）所引起的疾病，李宗翰醫師表示，球黴菌主要是存在於流行地區的土壤中，會透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，但是不會人傳人，目前主要是在美國西南部、墨西哥、中南美流行，台灣、亞洲各國都不是流行地區。





球黴菌會造成哪些症狀？與一般肺炎感染有何不同？

若感染了球黴菌，大多不會有症狀發生，不過根據疾管署資料顯示，約有4成的患者會在潛伏期1－4週後出現以下症狀：

發燒

疲倦

咳嗽

呼吸喘

頭痛

肌肉或關節痠痛

夜間盜汗

皮疹

李宗翰醫師指出，夜間盜汗、皮疹、關節痛等症狀一般肺炎比較不會有，因此若有症狀可能跟球黴菌比較特異性相關，不過即使有症狀大部分的人也會自行痊癒。

3高危險族群要注意 可能因球黴菌而嚴重肺部感染

但是仍有少部分的人可能不會自行痊癒，李宗翰醫師表示，以下高危險群感染後可能會出現肺部或其他部位的嚴重感染，須由醫師開立使用抗黴菌藥物治療：

免疫功能低下者

具糖尿病等慢性病患者

孕婦

如何預防球黴菌？ 有哪些症狀時應就醫？

由於國際間貨品運輸頻繁，而且球黴菌症發生率因氣候變遷而有上升的趨勢，因此疾管署提醒，雖然台灣並非球黴菌症的流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時最好佩戴口罩，公司也應定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。





另外，李宗翰醫師提醒，民眾如果要前往流行地區，也應避免到塵土飛揚的地方，如果真的沒有辦法避免，建議應配戴口罩降低感染風險，如果咳嗽超過一週，或是除了咳嗽外出現了其他較特異性的相關症狀（如：夜間盜汗、皮疹、關節痛）應提高警覺前往就醫，並告知醫師暴露史、旅遊史等以便及早診斷疾病。



