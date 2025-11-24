台灣面臨2股危險力量 洪秀柱：和平統一才有真正安全





日本首相高市早苗日前發表「台灣有事，日本有事」言論，引發中國不滿，釀兩岸關係緊張。前國民黨主席洪秀柱今（24）日在粉專上指台灣面臨2股危險力量，呼籲兩岸「和平統一才有真正安全」。

洪秀柱24日在粉專上恭賀中國國民黨黨慶，她寫道：「中國國民黨黨慶誌慶：在歷史巨流中守住人民的安穩在這個屬於中國國民黨的日子，我們要向所有堅守信念的同志致上最深的敬意。歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定。」她期許中國國民黨在鄭麗文主席的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，「再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。」

廣告 廣告

話鋒一轉，她左批高市早苗冒進言行不負責任、右轟民進黨賴清德政府無能失策，讓台灣陷入險境，她寫道：「然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量：一是日本高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。」

洪秀柱強調世界已經變了。今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。「這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。」她強調「和平才是台灣唯一道路」，而兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。「在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。」

（封面圖／翻攝《洪秀柱》粉專）

更多東森財經新聞報導



發聲力挺日本！ 美國務院：反對武力改變台海現狀

高市為何惹怒中國？ 專家曝關鍵：核心利益丟不起

美國會報告憂「中國恐突襲攻台」 外宣淡化備戰企圖