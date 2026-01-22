台灣革命共產黨創立 梁文傑：台灣政黨可主張共產主義

陸委會副主委梁文傑。（示意圖／資料照／劉宗龍攝）

總統賴清德2025年6月24日曾在團結國家十講第二講直呼打掉雜質，強調不反共的不是真的中華民國派，團結反共是台灣最大公約數。但近日有組織宣布成立「台灣革命共產黨」，陸委會副主委梁文傑卻稱台灣的政黨可以主張共產主義，只要沒違法，當然可繼續存在。

根據《自由時報》報導指出，國際組織革命共產國際（RCI）近日對外宣布成立「台灣革命共產黨」，大會宗旨聲稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。其社群頁面「火花-台灣革命共產主義」21日發文提到，來自全台RCI總部的同志，17至18日聚集在台北召開了創黨大會。當日通過成立該黨議案，聲稱「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。

陸委會發言人梁文傑22日被問及此事時表示，在他看來，該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的，沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。梁文傑提及，有問了內政部，他們沒有向內政部申請成立政黨，因為這個組織，基本上是一個要推翻所有統治者和資本主義制度的組織，所以不會去內政部申請成立政黨，因為他們根本不承認現有的資本主義制度。

梁文傑強調，到目前為止，可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。〈大法官釋字64號解釋〉之後，台灣政黨是可以主張共產主義的，這個沒有問題，「但主張共產主義太認真，你在中共眼裡是容不下的。」

