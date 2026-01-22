台灣革命共產黨喊推翻中華民國統治階級 內政部說話了

一個自稱「台灣革命共產黨」的團體宣告正式成立，對此，內政部說話了。（圖／翻攝自火花 - 台灣革命共產黨Threads）





「台灣革命共產黨」正式宣布成立，強調作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「我們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量」，引發熱議。對此，內政部說話了。

台灣革命共產黨發布聲明

「台灣革命共產黨」透過網路發布聲明指出，於2026年1月17日至18日在台北召開所謂創黨大會，來自全台各地以及革命共產國際總部的成員齊聚一堂，討論世界與台灣局勢，並為組織未來發展方向擬定藍圖。

聲明提到，大會首日先播放國際成員寄送的祝賀影片，並回顧組織發展歷程，隨後由國際成員進行世界局勢分析，台灣成員則就國內整體情勢進行討論，針對當前局勢與行動方向形成共識。第二天會議中，與會成員回顧組織草創時期的歷史，並結合馬克思主義理論審查多項組織決議案，內容包括組織專業化方向、過往路線的檢討，以及通過黨章，作為未來運作的制度基礎。

聲明中宣稱，正式成立「台灣革命共產黨」，並自稱為解嚴後第一個以革命共產主義為綱領的政黨，表明將以勞工階級解放為目標，作為其政治行動與組織發展的核心方向，「我們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量」。聲明也指出，改組成立政黨一方面是為了明確政治定位，另一方面則希望藉此在組織、財務與理論教育等層面，採取更為制度化與專業化的運作模式。

網友討論

聲明曝光後，網友紛紛留言：「請問你們是中共同路人嗎？」、「幹嘛成立？直接飛去對岸加入就好啦」、「啊你們資產平均沒」、「你家的錢可以分給我嗎」、「這個帳號個人檔案裡面的Linktree，點進去第一個居然是商品購買列表，打著共產主義的旗幟，卻脫離不了資本主義」、「你們那麼嚮往共產黨不會去中國，這不是很矛盾嗎？」、「可以先實施共產部分把黨員的錢全部均分嗎」。

內政部回應

對此，內政部指出，有關網傳成立「台灣革命共產黨」一事，經查並未接獲該團體召開成立大會的通知，也未派員列席，所宣稱成立的政黨不符《政黨法》相關規定，若提出申請，將依法不予備案。內政部進一步強調，若相關行為涉及違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》或《國家安全法》等相關法律，將移請檢調單位偵辦。

