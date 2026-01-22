台灣革命共產黨宣布成立！嗆「推翻我國統治階級」 內政部火速反擊

即時中心／高睿鴻報導

國際組織「革命共產國際（RCI）」在台成員，近日在社群媒體宣布，不僅已成立「台灣革命共產黨（下稱台共黨）」、還揚言「推翻中華民國統治階級」，引發軒然大波。台共黨宣稱，作為台灣解嚴後，第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨，矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾，推翻中華民國統治階級、並建設共產主義的主導力量。不過內政部稍早回應，該黨不符《政黨法》規定，倘提出申請，應不予備案。

據悉，今（2026）年1月17、18日，革命共產國際的各地「同志」，不僅在台北召開「創黨大會」，還對世界及台灣局勢高談闊論。台共黨稱，這次大會確立了本黨組織專業化的決定、以及檢討過往的錯誤路線；「黨同志們」審查了黨的章程，為組織專業化提供一根頂樑柱。最後，台共黨從此成立，黨員矢志發動階級鬥爭，並以推翻中華民國統治階級為目標、解放勞工階級為志業。

國際組織「革命共產國際（RCI）」在台成員，近日宣稱要成立「台灣革命共產黨」。（圖／翻攝自台共黨Threads）

不過，台共黨的合法性似乎大有問題。根據我國《政黨法》，第7條第2項明確指出，政黨若召開成立大會，必須於15天前通知內政部、並由後者派員列席。但內政部今（22）天說明，經查，我國有備案的391政黨，沒有所謂的「台灣革命共產黨」、內政部未接獲成立大會之通知、更沒有派員列席，因此眾人宣稱成立的台共黨，不符當前不符《政黨法》規定，倘提出申請，應不予備案。

並且，內政部還警告，若相關組織的行為，有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，也將移請檢調單位偵辦。

