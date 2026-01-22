台灣革命共產黨成立喊推翻「中華民國統治階級」 內政部：違法將移送檢調

國際組織革命共產國際（Revolutionary Communist International,RCI）在台成員經營社群平台「火花-台灣革命共產主義」，昨日宣布成立「台灣革命共產黨」，並稱帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。對此，內政部今（22）日回應，該黨不符《政黨法》規定，倘提出申請，應不予備案。另若有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，將移請檢調單位偵辦。

內政部。（資料照／中天新聞）

廣告 廣告

「火花-台灣革命共產主義」在社群平台Threads發文，本月17和18日，來自全台各地以及革命共產國際（RCI）總部的同志聚集在台北召開創黨大會，會上討論了世界與台灣情勢，也爲組織接下來的工作設下前瞻！

「火花-台灣革命共產主義」提到，大會的最後，全體同志通過了火花最後的議案：正式成立台灣革命共產黨！作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨，他們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。

「台灣革命共產黨」成立。 （圖／翻攝自Threads）

「火花-台灣革命共產主義」強調，改組為革命共產黨的意義，一方面是擦亮他們的招牌，明確宣告將以勞工階級的解放作為他們的志業；另一方面，他們將藉這次改組將本黨的組織、財務、理論教育等方面以更專業的模式推進。

內政部今日回應，經查備案的391個政黨，並無「台灣革命共產黨」，依《政黨法》第7條第2項規定，政黨召開成立大會，應於15日前通知本部，並由內政部派員列席，但內政部未接獲相關召開成立大會的通知，也未派員列席，所宣稱的成立政黨不符《政黨法》的規定，倘提出申請，應不予備案。

「台灣革命共產黨」成立。 （圖／翻攝自Threads）

內政部還警告，若相關組織的行為，有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，也將移請檢調單位偵辦。

延伸閱讀

土方之亂「大便說」惹怒盧秀燕！國土署重申3配套措施

國土署官員嗆「自己大便自己收」 台中市府反擊：配套不完備就推

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議 重申依法防災並向罹難者致哀