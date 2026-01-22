台灣革命共產黨成立是中共在地協力者？梁文傑回「不太可能」：太過堅持馬克思主義，至今仍被中共視作眼中釘

近期共產主義組織「革命共產國際」台灣成員宣布成立「台灣革命共產黨」，宣稱矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量，引發外界爭議。對此，陸委會今（22日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，他們是托派組織，雖然名稱掛有共產黨，但因為太過堅持馬克思主義， 在中共黨史上一直被視為眼中釘，至今仍是。他也說，這個組織比較不太可能成為中共在地協力者，會成為協力者的沒有例外都是為了利益。

有關「台灣革命共產黨」有何背後歷史意涵，梁文傑解釋，他們是托派組織，是托洛斯基主義理念追隨者，現在年輕人可能不太知道，托派被中共長期整肅抓捕過。他指出，於1952年一次被抓幾千人，他們是對馬克思主義和人道理想比較堅持，甚至堅持到有點天真。



梁文傑直言，雖然名稱掛有共產黨，但正因為太過堅持馬克思主義， 在中共黨史上一直被視為眼中釘，到現在仍是如此。他說，這個組織比較不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的沒有例外都是為了利益，因為缺乏理念。



至於台灣革命共產黨是否成為國內政黨，梁文傑回應，已詢問內政部得知，他們並未向內政部申請成立政黨，該組織基本上是一個要推翻所有統治者資本主義制度的一個組織，所以他們不會去申請成立政黨，因為他們根本不承認現有資本主義制度。



梁文傑表示，可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。他也援引大法官釋字644號解釋，台灣的政黨是可以主張共產主義的，這沒有問題，並酸「不過主張共產主義太認真，在中共眼裡是容不下的。」

(圖片來源：陸委會記者會)

