台灣革命共產黨成立「要推翻中華民國統治階級」內政部：不符法規

革命共產國際宣布成立「台灣革命共產黨」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 革命共產國際（RCI）在台成員宣告「台灣革命共產黨」成立，公開喊出要推翻中華民國統治階級的政治主張。對此，內政部表示，未接獲召開成立大會的通知，也沒有派員列席，因此所聲稱成立政黨不符政黨法規定，如果提出申請，應不予備案。若有違反刑法、反滲透法、組織犯罪防制條例、國安法等相關法律將移請檢調單位偵辦。

革命共產國際在台成員21日社群頁面「火花－台灣革命共產主義」發文提到，2026年1月17日至18日，來自全台各地以及革命共產國際總部的成員齊聚台北，召開創黨大會。最終全體成員一致通過議案，正式宣布成立台灣革命共產黨，矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級、建設共產主義社會的主導力量。

革命共產國際指稱：「作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級的主導力量。」最後組織提到，「改組為革命共產黨，一方面是擦亮招牌，明確宣告以勞工階級解放為志業，另一方面也希望在組織、財務與理論教育上，以更專業的模式推進。」

內政部回應，經查曾備案的391個政黨並沒有「台灣革命共產黨」；依政黨法第7條第2項規定，政黨召開成立大會應於15日前通知內政部，並由內政部派員列席。未接獲召開成立大會的通知，也沒有派員列席，因此所宣稱成立政黨不符政黨法規定，如果提出申請應不予備案。若有違反刑法、反滲透法、組織犯罪防制條例、國安法等相關法律將移請檢調單位偵辦。

