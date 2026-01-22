「台灣革命共產黨」喊推翻中華民國統治階級 內政部回應了

國際組織革命共產國際（RCI）在台成員，近日宣布成立「台灣革命共產黨」，聲稱要「成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量」。對此，內政部也進行回應。

「台灣革命共產黨」昨（21）日在Threads發文表示，全台各地及RCI總部的同志，於17、18日聚集在台北召開創黨大會，大會最後全體同志通過議案：正式成立「台灣革命共產黨」，並且強調，作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「台灣革命共產黨」矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。

而根據《TVBS新聞》今天報導，內政部回應，經查曾備案之391個政黨，並無「台灣革命共產黨」，依照《政黨法》第7條第2項規定，政黨召開成立大會，應於15日前通知內政部，並由內政部派員列席。

內政部並說明，有關網傳成立「台灣革命共產黨」1事，經查未接獲相關召開成立大會之通知，亦未派員列席，所宣稱之成立政黨，不符《政黨法》之規定，倘提出申請，應不予備案。另外，若有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，將移請檢調單位偵辦。

