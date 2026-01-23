「台灣革命共產黨」喊推翻中華民國 陸委會：沒違法行為就可以

國際組織革命共產國際（RCI）宣布成立「台灣革命共產黨」，聲稱要推翻中華民國統治階級，引發各界關注。對此，陸委會副主委梁文傑22日回應表示，台灣政黨可以主張共產主義，只要沒有違法行為就可以繼續存在。

陸委會副主委梁文傑。（資料圖／中天新聞）

革命共產國際近日對外宣布成立「台灣革命共產黨」，其社群頁面「火花-台灣革命共產主義」21日發文提到，來自全台及RCI總部的同志於17日至18日聚集在台北召開創黨大會，當日通過成立該黨議案，聲稱「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。

廣告 廣告

台灣革命共產黨。（圖／Threads）

總統賴清德曾在團結國家十講第二講直呼「打掉雜質」，強調不反共的不是真的中華民國派，團結反共是台灣最大公約數。如今卻有組織公開宣布成立共產黨，與總統先前的反共立場形成對比。

梁文傑被問及此事時表示，在他看來該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。梁文傑提及已詢問內政部，該組織並未向內政部申請成立政黨，因為這個組織基本上是一個要推翻所有統治者和資本主義制度的組織，所以不會去內政部申請成立政黨，因為他們根本不承認現有的資本主義制度。

梁文傑強調，到目前為止可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。他指出《大法官釋字64號解釋》之後，台灣政黨是可以主張共產主義的，這個沒有問題，但主張共產主義太認真，在中共眼裡是容不下的。

延伸閱讀

川普宣布4月訪陸 稱習近平料年底前訪美

格陵蘭之爭折衷方案曝 西方擬讓美國「設主權基地」

美歐格陵蘭之爭降溫！美股四大指數齊揚 台積電ADR上漲0.38％