「台灣革命共產黨」宣布成立 內政部這麼說

▲「台灣革命共產黨」21日宣布，全台各地及國際組織革命共產國際（RCI）總部的同志，17、18日聚集在台北召開創黨大會，大會最後全體同志通過議案：正式成立「台灣革命共產黨」。（圖／翻攝火花 - 台灣革命共產黨Threads）

[NOWnews今日新聞] 「台灣革命共產黨」21日宣布，全台各地及國際組織革命共產國際（RCI）總部的同志，17、18日聚集在台北召開創黨大會，大會最後全體同志通過議案：正式成立「台灣革命共產黨」，並且強調，作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「台灣革命共產黨」矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。

內政部對此回應，經查曾備案之391個政黨，並無「台灣革命共產黨」，依照《政黨法》第7條第2項規定，政黨召開成立大會，應於15日前通知內政部，並由內政部派員列席。

內政部並說明，有關網傳成立「台灣革命共產黨」1事，經查未接獲相關召開成立大會之通知，亦未派員列席，所宣稱之成立政黨，不符《政黨法》之規定，倘提出申請，應不予備案。另外，若有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，將移請檢調單位偵辦。

陸委會發言人梁文傑也回應，台灣的政黨可以主張共產主義，不過該組織並沒有向內政部申請，因此可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在，但主張共產主義太認真，在中共眼裡是容不下的。

台灣革命共產黨隨即也回應梁文傑，他們與史達林主義的中國共產黨毫無關聯，也反對中共掛著「共產主義」但實際上是資本帝國主義的獨裁制度，完全有悖於馬克思主義的工人民主和國際主義主張，他們也與純粹思想討論性質的團體不同，是認真想要改變社會的組織。

台灣革命共產黨說，政府機關與記者不如將目光放在更需要的地方。例如北市府對社子島迫遷案拒絕溝通，又例如桃市府聲請解散長期被資方把持的長榮航勤企業工會，又例如新店瑠公圳迫遷案、高教工會正在訴求的高教禿鷹中信金應出面道歉。這片土地上有更多需要關注、幫助、聲援與力挺的人事物。

