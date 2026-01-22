「台灣革命共產黨」成立喊推翻中華民國統治階級 內政部火速回應

革命共產國際台灣成員聲稱成立「台灣革命共產黨」。（翻攝自火花Threads）

國際組織革命共產國際（Revolutionary Communist International，RCI）在台成員，日前宣布成立「台灣革命共產黨」，誓言要推翻中華民國統治階級，建設共產主義的主導力量。對此，內政部今（22日）回應，經查未接獲「台灣革命共產黨」相關召開成立大會的通知，也未派員列席，成立政黨不符《政黨法》規定，若提出申請，應不予備案。

革命共產國際的台灣成員，日前在台北創行創黨大會，宣稱成立「台灣革命共產黨」，成員在成立的社群平台「火花」主張反對藍綠資產階級政黨，要解放勞工階級，稱「台灣革命共產黨」是台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨：「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。」

內政部指出，經查備案的391個政黨，並無「台灣革命共產黨」，依《政黨法》第7條第2項規定，政黨召開成立大會，應於15日前通知本部，並由內政部派員列席，但內政部未接獲相關召開成立大會的通知，也未派員列席，所宣稱的成立政黨不符《政黨法》的規定，倘提出申請，應不予備案。

另若有違反《刑法》、《反滲透法》、《組織犯罪防制條例》、《國安法》等相關法律，將移請檢調單位偵辦。





