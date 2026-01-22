「台灣革命共產黨」成立！組織高喊：推翻中華民國統治階級

國際組織革命共產國際（Revolutionary Communist International,RCI）在台成員經營社群平台「火花-台灣革命共產主義」，昨（21）日宣布成立「台灣革命共產黨」，作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨，他們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。

「台灣革命共產黨」成立。 （圖／翻攝自Threads）

「火花-台灣革命共產主義」在社群平台Threads發文，本月17和18日，來自全台各地以及革命共產國際（RCI）總部的同志聚集在台北召開創黨大會，會上討論了世界與台灣情勢，也爲組織接下來的工作設下前瞻！

「火花-台灣革命共產主義」提到，大會的最後，全體同志通過了火花最後的議案：正式成立台灣革命共產黨！作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨，他們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。

「火花-台灣革命共產主義」強調，改組為革命共產黨的意義，一方面是擦亮他們的招牌，明確宣告將以勞工階級的解放作為他們的志業；另一方面，他們將藉這次改組將本黨的組織、財務、理論教育等方面以更專業的模式推進。

