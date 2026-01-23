「台灣革命共產黨」成立！陸委會：曾被中共視為眼中釘整肅、抓捕

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 大陸委員會20日召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。針對革命共產國際（RCI）在台成員宣告「台灣革命共產黨」成立。梁文傑表示，經查其未向內政部申請成立政黨，目前看起來可視作思想性社團、讀書會，只要沒有從事違法行為，當然可以繼續存在。

革命共產國際在台成員22日透過社群頁面「火花－台灣革命共產主義」指稱，台灣革命共產黨正式成立，矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級、建設共產主義社會的主導力量。梁文傑回應，經向內政部查核，發現這個組織沒有向內政部申請成立政黨，經查發現其為「托派」組織，也就是托洛茨基革命理念追隨者。

梁文傑指出，托派是對馬克思主義原初理念和人道主義的堅持者，甚至堅持到「有點天真」，所以在中共黨史上被視作眼中釘，曾經被整肅、抓捕。台灣革命共產黨不太可能成為中共在地協力者，因為會成為在地協力者的「沒有一個例外，都是為了利益，沒有因為理念」。

梁文傑續指，既然這個組織宗旨在推翻所有統治者、資本主義制度，當然也不會去向內政部申請成立政黨。「我覺得可以把他視為一個思想性社團，讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在」。大法官釋字第644號也指出，台灣政黨可以主張共產主義；但是主張共產主義太認真「在中共的眼裡是容不下的」。

