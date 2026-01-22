「台灣革命共產黨」成立 陸委會：視作思想性社團

（中央社記者李雅雯台北22日電）革命共產國際（RCI）在台成員宣告「台灣革命共產黨」成立。陸委會今天表示，經查其未向內政部申請成立政黨，目前看起來可視作思想性社團、讀書會，只要沒有從事違法行為。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

革命共產國際在台成員22日透過社群頁面「火花－台灣革命共產主義」表示，台灣革命共產黨正式成立，矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級、建設共產主義社會的主導力量。

梁文傑今天回應，經查發現其為「托派」組織，也就是托洛茨基革命理念追隨者；托派是對馬克思主義原初理念和人道主義的堅持者，甚至堅持到「有點天真」，所以在中共黨史上被視作眼中釘，曾經被整肅、抓捕。

他認為，台灣革命共產黨不太可能成為中共在地協力者，「因為會成為在地協力者的，沒有一個例外，都是為了利益，沒有因為理念」。

梁文傑說明，經向內政部查核，發現這個組織沒有向內政部申請成立政黨，既然這個組織宗旨在推翻所有統治者、資本主義制度，當然也不會去向內政部申請成立政黨。

他表示，「我覺得可以把他視為一個思想性社團，讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在」。大法官釋字第644號也指出，台灣政黨可以主張共產主義；「但是主張共產主義太認真，在中共的眼裡是容不下的」。（編輯：邱國強）1150122