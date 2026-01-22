「台灣革命共產黨」成立 高喊：推翻中華民國統治階級

有組織宣布「台灣革命共產黨」成立。（翻攝Threads@火花 - 台灣革命共產黨）

革命共產國際（Revolutionary Communist International）在台成員們日前宣布成立「台灣革命共產黨」，主打要解放勞工階級，並誓言成為「帶領群眾推翻中華民國統治階級」，建設共產主義的主導力量。

據該組織介紹，他們的社群平台《火花》是由革命共產國際（RCI）revcomintern在台灣的成員所經營，日前他們在台北舉行創黨大會，決定成立「台灣革命共產黨」。

《火花》認為，資本主義陷入危機，勞工階級必須從部分財團中奪走社會資源和生產資料，建立「由下而上」運作的民主計劃經濟，讓所有人的需求得到滿足，不需要受制於盈利動機的枷鎖。

《火花》主張反對藍綠資產階級政黨，應由「勞工階級」民主表決台灣前途等，更喊話要讓所有的民眾都有工作、落實同工同酬，徵收財團、銀行及富豪資產，由勞工階級「民主管理」來解決社會問題。

《火花》宣告解放勞工階級，並稱「台灣革命共產黨」是台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨，「我們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。」

