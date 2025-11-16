台灣韓泰輪胎推高性能胎及商用車胎 展現產品科技與競爭力

（記者秦裕中／新北報導）台灣韓泰輪胎今（16）日在新板希爾頓酒店舉辦新品發表會，正式推出六款高性能與商用車用全新輪胎，全面展示品牌在技術創新與市場佈局上的最新成果。

圖／台灣韓泰輪胎徐勝起總經理Mr.Seo。（台灣韓泰輪胎提供）

此次發表的產品包括兩款高性能系列 Ventus evo Z 與 Ventus evo，兩款 SUV 系列 Dynapro HPX、Dynapro HP3，以及兩款商用系列 Smart Flex AH51 和 Smart Flex DH51。

台灣韓泰輪胎總經理徐勝起與韓泰輪胎總部亞太區行銷部總經理D.B.Kim親自出席，並表示，新世代輪胎以「安全、性能與永續」為核心，體現韓泰對台灣市場的長期承諾。

圖／韓泰輪胎總部亞太區行銷部總經理D.B.Kim。（台灣韓泰輪胎提供）

在高性能領域中，Ventus evo Z 主打極致抓地力與高速穩定性，鎖定熱愛賽道與極限駕馭的車主；Ventus evo 則兼具運動操控與日常舒適，耐磨度提升達三成以上，適合追求駕馭樂趣的高端用戶。

圖／韓泰高性能胎ventus evo系列。（韓泰輪胎提供）

SUV 部分，Dynapro HPX 提供旗艦級靜音與穩定性，Dynapro HP3 則以長途行駛與排水性能見長，強調全地形適應能力。

針對商用車市場，全新 Smart Flex AH51 與 DH51 採用低滾動阻力與高里程設計，提升燃油效率與行車安全，展現韓泰輪胎在重車領域的專業實力。

韓泰輪胎表示，未來將持續以創新科技滿足多元駕駛需求，強化品牌在全球高性能與商用市場的競爭力。

