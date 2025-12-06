台灣音樂人夜襲曼谷Blueprint 泰國樂界讚賞

台灣音樂人Andr 與「我是機車少女」5日晚間於泰國曼谷Blueprint Live House帶來Showcase演出，從第一首就抓住台下目光，迷人的旋律與舞台魅力讓泰國音樂界人士直呼「很Chill、超特別」，並認為台灣團體若有機會多到泰國演出，應該會收穫許多泰國粉絲。

文化部影視局5日在泰國曼谷舉辦「台泰音樂人交流暨媒合會」，晚間移地至曼谷知名展演場館Blueprint Live House，以 Taiwan Beats Showcase為壓軸重頭戲。

Taiwan Beats Showcase由台、泰雙方各推派藝人演出。代表台灣、近年崛起的新星「Andr」與「我是機車少女」以最直接的方式向泰國樂迷展現台灣音樂的多元樣貌與創作能量，現場氣氛愈夜愈熱。

泰國音樂公司LOUDLY PREFER創辦人Nad Jadee在聽完「我是機車少女」後大力讚賞。他說：『(泰文+翻譯)他說(他們的)音樂很舒服，令人感興趣，very chill ，很Chill， Keyboard(凌元耕)非常厲害，如果去很大的音樂會，或是經常來的話，泰國人也很喜歡的。』

Andr的舞台爆發力同樣強勢，她以流利英文向全場致意，表示很開心重返曼谷演出。Andr：『(英文原音)這雖然不是我第一次在泰國演出，但其實幾年前在曼谷設計週期間，我在Soho區有過一次小型演出，那次非常愉快，那也是我第一次在海外演出，觀眾都非常熱情友善。所以，我很高興能再次回到這裡，而且幾乎和我的所有成員都在一起。非常感謝你們的邀約！』

對於Andr的現場演出，一位泰國音樂界人士也很驚艷，認為整場演出令人印象非常深刻。她說：『(英文原音)我超愛她的歌，真的，因為我覺得很特別，有點爵士樂的感覺，而且現場表演更棒，因為和整場演出結合起來感覺更好。我也很喜歡鼓手，他太有才了。』

除了台灣音樂人的精彩演出，此次也邀請2組泰國樂團「ChuChloë」與「TUFO」共襄盛舉。結束2天曼谷參訪與showcase後，台灣商務團6日將前往清邁持續交流，Andr與「我是機車少女」也將再登舞台，把台灣音樂能量一路帶往北泰。