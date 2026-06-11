台灣音樂圈第一次！樂團豪砸百萬「揪歌迷開房間」睡衣畫面曝光了

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記者徐珮華／台北報導

創作樂團「淺堤 Shallow Levée」推出新專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》，同步啟動為期一年半的「沈默的鉅作」空間三部曲計畫，首部曲《鉅作》將於2026年8月於圓山大飯店舉辦12場「國宴廳 x 密道專輯發表會」，光場地費便突破百萬元，打造台灣音樂圈少見的大型跨場域沉浸式演出體驗，門票將於6月16日正式開賣。

「淺堤 Shallow Levée」穿睡衣現身圓山宴會廳，畫面形成強烈反差。（圖／湯與海音樂提供）

《鉅作》為淺堤成軍10年來規模最大的演出企劃，以「每個人的世界都有一個語言觸碰不到的地方」為創作核心，希望透過音樂，帶領聽眾走進那些難以言說卻真實存在的內心角落。活動以沉浸式體驗為主軸，邀請觀眾打開五感、集體聆聽，全程採用Silent Disco形式進行，每位觀眾都將配戴專屬耳機參與整場活動。

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主視覺邀請台灣攝影大師林盟山操刀拍攝，以「在最正式的地方做最放鬆的事」作為拍攝概念，4位團員身穿睡衣，慵懶自在地現身於莊重華麗的圓山宴會廳，看似衝突卻又因身處飯店而顯得合理自然。對淺堤而言，這次不只是Check in台灣歷史最悠久的飯店，更要將音樂帶進這座承載時代記憶的地標建築之中，正式揭開《沈默的鉅作》首部曲篇章。

「淺堤 Shallow Levée」成軍10年。（圖／湯與海音樂提供）

淺堤由主唱兼吉他手Soham 、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成，團名源自英國樂團Daughter歌〈Shallows〉，並結合高雄海港堤防意象與法文「Levée」而來。《沈默的鉅作》空間三部曲共分為3個篇章，包含2026年8月「鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會」、2027年1月「劇作 音樂廳巡迴」，以及2027年9月「聚作 環島大亨進化版巡迴」，從不同空間持續延伸《沈默的鉅作》的世界觀。

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